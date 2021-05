L’utilisation de cigarettes électroniques a considérablement augmenté ces dernières années et devrait dépasser les revenus de la vente de cigarettes dans environ 10 ans.

Elles sont présentées comme plus saines et comme une aide potentielle à l’arrêt du tabac, avec l’avantage de pouvoir fumer («vape») n’importe où, et on sait qu’elles sont « meilleures » pour la santé, plus propres et moins chères.

Le développent du marché de l’e-cig

La croissance de leur utilisation est en grande partie liée au fait qu’elles coûtent moins cher que les cigarettes en l’absence de taxes spécifiques, et nous savons qu’au moins un fumeur sur cinq les a essayées.

Utilité de la cigarette électronique pour arrêter de fumer

Les cigarettes électroniques pourraient aider à arrêter de fumer, car elles combinent la consommation de nicotine (une substance addictive qui explique une grande partie de la dépendance au tabac) et les aspects comportementaux et psychologiques du tabagisme.

De plus, il semble que les fumeurs les acceptent plus facilement que l’utilisation de la thérapie de remplacement de la nicotine, car ils imitent mieux l’acte de fumer.

On estime que la moitié des fumeurs qui ont essayé d’arrêter de fumer ont utilisé ces appareils. On estime même à 20% de tous les fumeurs comme le pourcentage des personnes qui les ont essayés.

Bien qu’il y ait encore des preuves à fournir sur son action comme aide à arrêter de fumer, les médecins de famille doivent être réceptifs lorsque les patients nous interrogent sur son utilité pour arrêter de fumer.

Chaque « bouffée » de cigarette électronique, avec la plus forte teneur en nicotine, ne contient que 20% de la nicotine d’une bouffée de cigarette, elles sont donc moins puissantes, et n’offrent pas le même niveau de nicotine que vous êtes habitué au fumeur.

Cela les rend moins nocives, tout en répondant aux attentes des fumeurs qui les utilisent.

Les e-cigarettes pour arrêter de fumer

De nos jours, l’efficacité des e-cigarettes pour aider les gens à arrêter de fumer est en train d’être scientifiquement prouvée.

Il n’y a pas encore suffisamment d’études pour montrer que les cigarettes électroniques peuvent être une aide efficace, mais les faits parlent d’eux-mêmes.

Actuellement, il s’agit généralement d’études à petite échelle, avec des limites méthodologiques.

Une récente étude néo-zélandaise a comparé l’efficacité de sevrage tabagique des cigarettes électroniques aux patchs à la nicotine, et ceux-ci ont été modérément efficaces pour aider les fumeurs à cesser de fumer, avec une abstinence similaire.

Les auteurs concluent que des recherches supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour établir clairement ses avantages et ses inconvénients globaux aux niveaux individuels et de la population.

Il convient également de noter que son efficacité n’a pas été comparée à d’autres médicaments qui se sont avérés utiles pour le sevrage tabagique.

Certains fumeurs les utilisent en même temps que les cigarettes conventionnelles (double usage) afin de continuer à fumer à l’intérieur. Cette double utilisation peut parfois aider à mieux accéder à l’arrêt du tabac.

Sécurité d’utilisation

Il est évident que les cigarettes électroniques sont moins nocives que les cigarettes conventionnelles, mais cela ne signifie pas qu’elles sont inoffensives.

En raison de l’absence de réglementation et de contrôles de qualité fors de l’Europe et avec des produits sans certifications, la composition peut varier considérablement entre les différentes marques et au sein d’une même marque, et peut contenir des doses détectables d’autres toxines (nitrosamines, métaux lourds, etc.) qui n’apparaissent pas sur l’étiquette, comme des études menées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis l’ont montré.

En utilisant des cigarettes électroniques au lieu de cigarettes au tabac, vous pourriez éviter d’inhaler des substances toxiques telles que le goudron et autres.

Cette vision de l’utilisation de la cigarette électronique pour réduire les risques a ses défenseurs au sein de la profession de santé, comme l’organisation britannique «Action on Smoking and Health» qui les considère comme une stratégie de réduction des risques.

Un meilleur confort avec la cigarette électronique

Il n’y a pas de type de combustion dans les cigarettes électroniques, donc cela ne causera aucun type de brûlure dans les tissus.

De plus, comme ces dispositifs, comme nous venons de le dire, ne produisent pas de combustion, ils ne produisent pas non plus de cendres ou de déchets comme les mégots de cigarettes.

Le seul élément que dégage la cigarette électronique est la vapeur d’eau, qui est mélangée à un liquide composé de différents arômes. Ces liquides sont fabriqués selon des normes de qualité et de sécurité très strictes, de sorte qu’ils ne sont pas nocifs pour la santé.

Son procédé de fabrication répond à toutes les normes établies par l’Union Européenne pour la fabrication des e-liquides.

Utiliser la cigarette électronique, ce n’est pas fumer, elle a un nom très différent: vapoter. Car, comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a pas de combustion, et seule la vapeur d’eau est utilisée mélangée à des liquides de saveurs très variées : de la saveur pastèque, comme la vanille, le citron, la menthe, la fraise, ou encore la saveur aux boissons énergisantes