Mank : Les premières images teaser du film de David Fincher dévoilée par Netflix

« Mank », le nouveau film de David Fincher suscite beaucoup l’attention des cinéphiles depuis qu’on a parlé de lui il y a quelques mois. Il s’agit d’un long-métrage racontant un chef-d’œuvre d’Orson Welles, le scénario de « Citizen Kane ».

Netflix a finalement dévoilé les premières images teasers de ce fameux long-métrage, donnant ainsi un avant-goût aux fans. Détails sur ce sujet dans cet article.

Un aperçu sur le nouveau film de David Fincher

Mank est certainement l’un des projets de Netflix les plus attendus des fans de David Fincher et de ses œuvres. En effet, ce nouveau film promet beaucoup de nouvelles choses pour la bonne raison qu’il racontera la création d’un film culte très connu, notamment « Citizen Kane », un œuvre d’Orson Welles en 1941.

Depuis que la plateforme de streaming numéro un a parlé de cette collaboration, les cinéphiles se sont posé beaucoup de questions sachant que les produits de David Fincher sont toujours des Masterpieces. Par ailleurs, l’histoire de la création de « Citizen Kane » elle-même s’avère intéressante.

Les fans ont alors attendu assez longtemps pour découvrir plus sur ce nouveau film. Finalement, Netflix a décidé de rompre la surprise en dévoilant les premières images teasers du long-métrage. Ceci étant dit, les fans des œuvres de David Fincher seront une fois de plus comblés par ce film qui sortira très bientôt.

Détails sur « Mank » dévoilés par Netflix

Samedi dernier, la plateforme a fini par révéler quelques informations concernant son nouveau film. C’est ainsi qu’on a pu découvrir que l’intrigue sera focalisée sur le scénariste Herman Mankiewicz ainsi que les difficultés par lesquelles il a dû passer pour réaliser le scénario de « Citizen Kane » à Orson Welles.

𝙹𝙾𝙴 (𝚅.𝙾.)

𝚆𝚘𝚛𝚍 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 𝚒𝚜 𝚛𝚊𝚍𝚒𝚘’𝚜 𝙶𝚘𝚕𝚍𝚎𝚗 𝙱𝚘𝚢 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚜 𝚝𝚘 𝚐𝚘 𝚝𝚘𝚎-𝚝𝚘-𝚝𝚘𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚆𝚒𝚕𝚕𝚒𝚎 𝙷𝚎𝚊𝚛𝚜𝚝, 𝚊𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞’𝚛𝚎 𝚑𝚎𝚕𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚔𝚒𝚝𝚌𝚑𝚎𝚗. pic.twitter.com/EOvUon3bUJ — NetflixFilm (@NetflixFilm) September 5, 2020

Si le premier était interprété par Gary Oldman, le second serait confié à Tom Burke. Ce sont des informations que l’on put recueillir sur les teasers. À noter qu’Amanda Seyfried a également été perçue sur les premières images dévoilées. Elle se glissera alors dans la peau de l’actrice Marion Davies. Quant à Lily Collins, elle incarnera Rita Alexander.

Au vu du casting, on peut s’attendre à quelques choses de bien posées, d’irréprochables. On peut dire alors que le nouveau film de David Fincher sur Netflix sera une fois de plus un vrai succès. Quoi qu’il en soit, il faut encore attendre les images teasers suivantes pour en savoir plus sur le long-métrage.

Un vrai mystère d’Hollywood

Si l’on croit aux informations données par Variety, le tournage du film a eu lieu au ranch Kemper Campbell de Victorville, en Californie. À noter que c’était là où Herman Mankiewicz a passé des mois pour mettre au point le scénario de « Citizen Kane ».

Étant un alcoolique, il a choisi de s’isoler dans ce ranch pour vaincre le démon de l’alcool. C’est ainsi alors qu’il a écrit plus de 300 pages de scripts pour le film qu’il a par la suite rendu à Orson Welles. Pour mettre en œuvre ce projet, les deux collaborateurs ont décidé de partager les crédits bien qu’il y avait une incertitude concernant la participation de Welles.

Il s’agit d’ailleurs de l’une des plus grandes difficultés que l’auteur a rencontrées dans la création du scénario. C’est donc très probable que « Mank » se pencherait sur la question.