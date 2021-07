L’indépendance financière est assurément l’un des rêves les plus communs à tous les humains. Chacun aimerait avoir le choix au moment d’acheter tel objet ou tel autre, et ne pas être limité par un faible niveau de ressources.

Mais pour concrétiser ce rêve, il est important de fournir certains efforts, en vue d’engranger un maximum de revenus. Découvrez ici quelques façons de gagner de l’argent de façon légale lorsque vous avez du temps libre.

Opter pour les jeux en ligne

Les jeux en ligne font référence à des applications ludiques, accessibles via Internet par le biais d’un logiciel dédié ou via un navigateur, et qui permettent de se distraire. Ils ont considérablement gagné en popularité au cours des dernières années. Les jeux via Internet se présentent généralement en des titres variés, chacun pouvant appartenir à une catégorie ou à une autre.

Lorsqu’ils mettent en jeu de l’argent, ces jeux sont proposés par des sociétés dont l’activité doit avoir être légale, donc enregistrée, et qui doivent avoir reçu une licence d’exploitation. Sur le casino en ligne légal Jackpot City par exemple, vous pourrez relever dans les mentions légales la présence de diverses informations renseignant sur l’enregistrement de la société gestionnaire de la plateforme.

Pour gagner de l’argent avec les jeux en ligne, vous devez bien sûr faire vous assurer de sélectionner la bonne plateforme, et d’opter pour des titres susceptibles de vous assurer des gains. En dehors des jeux de casino, il y a également les jeux 1 vs. 1 proposés par des acteurs comme Skrills ou Miniclip. Vous affrontez des joueurs du monde au tennis virtuel, au basket virtuel ou encore au 21 Blackjack. Entraînez-vous bien, et vous pourrez empocher des gains intéressants.

Proposer des prestations d’accompagnant(e)

Un accompagnant est un prestataire qui offre ses services à des personnes âgées ou à des enfants, en vue de les aider à prendre en charge plus convenablement certaines tâches. L’accompagnement offert peut être relatif aussi bien aux tâches professionnelles qu’aux tâches personnelles. Avez-vous de bonnes aptitudes de pédagogue ? Savez-vous faire preuve de patience pour expliquer à une personne ce qui vous paraît évident mais qu’elle ne comprend pas ?

Vous pouvez être accompagnant(e) d’un enfant, que vous aiderez à mieux comprendre ses cours, que vous aiderez pour ses devoirs de maison, etc. Vous pouvez également être accompagnant(e) d’une personne âgée. Vous aiderez alors cette dernière dans ses travaux ménagers, dans l’organisation de ses journées. En proposant des prestations d’accompagnant, vous gagnez de l’argent légalement et vous enrichissez votre carnet d’adresses !

Proposer des services de coursier

Y a-t-il dans votre entourage des gens qui, par manque de temps, ont du mal à se déplacer pour leurs achats, pour des démarches administratives, etc. ? Vous pouvez leur proposer vos services de coursier. Il peut s’agir d’aller récupérer les enfants à l’école, d’aller prendre des renseignements au niveau d’un service administratif ou encore d’aller faire une réclamation auprès d’un fournisseur.

Vous serez alors rémunéré sur la base de tarifs que vous pouvez définir au préalable ou après les courses. Dans tous les cas, ce serait une excellente façon de gérer son temps libre : gagner de l’argent légalement pour arrondir les fins de mois !