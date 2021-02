Michael Schumacher : un urgentiste en dit plus sur l’état de santé du pilote de F1

Depuis son accident de ski à Méribel en décembre 2013, les informations sur l’état de santé de Michael Schumacher sont très rares. RMC Story a diffusé le 16 septembre dernier un documentaire où quelques spécialistes ont émis des hypothèses sur son état de santé.

Même si vous n’êtes pas spécialement un fan de Formule 1, vous avez certainement déjà entendu parler de Michael Schumacher. Le pilote allemand détient de nombreux records dont quelques-uns ne sont pas encore battus jusqu’ici. Ainsi, il a été couronné 7 fois champion du monde et est le premier pilote à avoir terminé toutes les courses d’une saison sur le podium.

Schumacher compte également le plus grand nombre de victoires en Formule 1, à savoir 91, ainsi que le record du nombre de meilleurs tours en course. Bref, Schumi, comme l’appellent ses nombreux fans, est vraiment une légende dans le sport automobile.

Un accident qui change sa vie

Après des hauts et des bas en Formule 1, Michael Schumacher part en préretraite. Il en profite avec sa famille et ses amis. C’est ainsi que le Baron Rouge, son surnom quand il pilotait chez Ferrari, décide de faire du ski dans la station de Méribel en compagnie de son fils Mick et de quelques amis. Mais voilà qu’il tombe et sa tête heurte un rocher.

D’après les spécialistes interviewés dans le reportage, l’accident n’aurait pas dû être grave en soi, d’autant plus que le sportif portait un casque. Mais il a mis sur celui-ci une caméra GoPro et c’est cette dernière qui a causé d’importants dégâts dans sa tête.

Un verrouillage des informations

Depuis cet accident jusqu’à aujourd’hui, les fans et les journalistes ne reçoivent que très peu d’informations. En effet, tout est contrôlé par Corinna Betsch, sa femme, et Sabine Kehm, son attachée de presse.

Le documentaire de RMC Story a tout de même pu permettre au public de connaître quelques hypothèses sur l’état de santé de la star de la Formule 1.

Des hypohèses pessimistes

Interrogé par les journalistes de RMC Story, l’urgentiste Gérald Kierzek a fait preuve de pessimisme en ce qui concerne l’état de santé du champion du monde. Selon lui, Schumacher est « dans un état de traumatisé crânien grave ».

Il est « probablement alité, incapable de marcher et avec une fonte musculaire qui a provoqué une métamorphose physique évidente ». En d’autres termes, il ne pourra plus retrouver son apparence physique d’avant l’accident.

Un retard dans la prise en charge

Le documentaire présente également une interview du célèbre neurochirurgien suisse Erich Riederer. D’après ce spécialiste, les médecins français ont mis trop de temps avant de prendre la décision d’opérer le pilote allemand. Ce qui aurait pu aggraver le coma de ce dernier et favorisé l’état végétatif dans lequel il est plongé aujourd’hui.

Selon le chirurgien, les médecins du CHU de Grenoble ont sans doute été impressionnés par le statut de leur patient. Ils ont aussi pu simplement ne pas avoir su la démarche à suivre face à ce cas. En tout cas, faute d’obtenir des informations fiables de la part de la famille Schumacher ou du corps médical, le public doit se contenter de ces hypothèses.