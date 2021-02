Une femme prétendant connaître Michael Schumacher, l’ancien pilote emblématique de l’écurie Ferrari, a fait une déclaration terrifiante dans une émission de téléréalité en Italie.

Des nouvelles pas très réjouissantes sur la santé de Michael Schumacher

Depuis son accident en 2013, les mauvaises nouvelles qui ternirent l’image de Michael Schumacher se succèdent les unes après les autres.

Les fuites d’informations concernant l’état de santé de l’ancien champion du monde de F1 sont une denrée médiatique rare et très prisée. Les nouvelles qui fuitent sont décortiquées dans les moindres détails. Ainsi, il ne faut pas dire que les communiqués soient véridiques.

Depuis le 29 décembre 2013, la date de son terrible accident, les nouvelles ont affirmé que l’état de santé de Michael Schumacher ne cesse de s’aggraver. Pour calmer la tension, l’ancien pilote s’est contenté de déclarer qu’il était encore en train de lutter.

Des avis médicaux défavorables au sujet de Michael Schumacher

De son côté, le docteur Erich Riederer, spécialiste en neurologie, avait confié que « le Baron Rouge » était à peine de se poser sur un fauteuil ou même de se déplacer au pas. C’est une version corroborée par l’urgentiste Gérald Kierzek sur le micro de RMC, lors de la diffusion d’un documentaire en déclarant qu’après autant de temps en convalescence, il ne s’était pas remis de son traumatisme.

S’il était encore cloué au lit, c’est que son état s’est sûrement empiré et qu’il était fort probablement à craindre que ses muscles soient en train de fondre au point de changer complètement sa corpulence. Ce sont de mauvaises nouvelles accablant les amateurs de Formule 1.

Le coup de tonnerre d’Elisabetta Gregoraci

Aussi interrogée sur le sujet, Elisabetta Gregoraci, l’ex-femme de l’ancien patron du clan Benetton, elle fait des déclarations horribles sur Michael. Il est incapable de communiquer si ce n’est pas par le regard, dit-elle, il reçoit seulement la visite d’un nombre très restreint de personnes.

Malgré les avis désastreux et les rumeurs qui condamnent le Champion à une activité physique et cérébrale réduite à perpétuité, ses proches et sa famille restent silencieux. Ils décident de ne délivrer aucune information concernant le pilote, ce qui pousse encore les internautes à avancer des théories aussi invraisemblables et contradictoires les unes que les autres.

C’est une chose qui favorise encore plus l’engouement sur les nouvelles autour du « Pilote ». Mais est-ce une bonne idée de garder le silence sur une affaire aussi médiatisée que celle-ci ? Qu’est-ce qui pousse la famille de Schumacher à garder ces réponses tant convoitées en secret ? Autant de questions pour peu ou pas du tout de réponse.