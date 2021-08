Que vous croyez ou non en l’astrologie, il se trouve que de plus en plus de personnes ne cessent de remarquer en ce moment que la chance ne leur sourit pas forcément, et dans bon nombre de cas de figures on peut même trouver des points communs qui sont assez dingues et plutôt étonnants, mais à l’heure où il se trouve que les français peuvent être dans des moments difficiles depuis la crise sanitaire, personne n’aurait pu penser que l’on allait pouvoir identifier clairement les signes astrologiques qui sont clairement réputés pour ne jamais avoir de chances cette année.

C’est une étude récente et très sérieuses qui a pu faire de grosses révélations à ce sujet et tout balancer : il se trouve clairement que parmi elle, on va pouvoir trouver principalement trois signes du zodiaque qui ont des difficultés plus que les autres, et cela peut dans certains cas de figures provoquer même des difficultés à pouvoir vivre une vie correctement. En revanche, il faut être très honnête à ce sujet et dire haut et fort que le sujet doit être pris avec des pincettes, car il ne s’agit pas tout à fait d’une science exacte.

En lisant les informations qui suivent, vous vous engagez donc à ne pas forcément les prendre pour argent comptant et vous vous devez de faire un effort supplémentaire pour pouvoir être sûr et certain de ne pas prendre tous les signes comme de la malchance qui viendrait de votre signe astrologique. Bien entendu, il se pourrait que certains événements de votre vie interviennent par malheur et ne soient pas concernés par une quelconque malédiction.

Des signes qui doivent faire bien plus attention que les autres…

C’est un classement que l’on a pu d’ores et déjà voir il y a de cela plusieurs années, mais personne n’aurait pu penser que celui-ci allait se confirmer cette année contre toute attente. En effet, dans le monde de l’astrologie, on peut clairement dire que rien n’est commun, mais on ne pensait pas que ces signes allaient pouvoir avoir autant de difficultés…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexe Carrière ॐ (@alexe.mouvementpresent)

Le signe de la Vierge

Si vous êtes né sous le signe de la Vierge, alors pas de chance pour vous, car vous arrivez au top de ce classement. En revanche, vous allez pouvoir limiter les risques en faisant le plus de prévisions possibles : c’est une bonne façon pour analyser toutes les situations et prendre en considération chaque chose !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @astrologie.cancer

Le signe du Cancer

C’est la même punition pour le signe du Cancer, notamment, car on remarque que ce signe se focalise essentiellement sur les côtés négatifs de la vie : une situation qui peut dans certains cas de figure provoquer des moments vraiment incroyables, et qui peuvent même mener à l’obsession dans de rares cas. Attention donc à ne pas tout prendre pour de la malchance et à bien analyser chaque situation !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Holistea (@holistea.shop)

Le signe du Capricorne

Pour celles et ceux qui sont nés au début de l’année sous le signe du Capricorne, il se trouve que la malchance surviendrait plus que les autres selon certaines études dans le monde de l’astrologie. Néanmoins, ce signe étant un dingue de travail, il se pourrait bien que cela lui joue des tours, faites très attention si vous êtes concerné et que vous vous reconnaissez dans cette description !