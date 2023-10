Petit conseil astral : cette semaine, 4 signes devraient éviter la loterie

Cette semaine d’octobre 2023, les astres ne sont pas en faveur de tous, notamment pour certains signes astrologiques, un conseil est le bienvenu. Selon notre horoscope ainsi que l’influence des planètes, quatre signes sont fortement déconseillés de tenter leur chance à la loterie cette semaine.

Conseil pour le Bélier : une semaine compliquée financièrement #

Les Béliers doivent être prudents cette semaine et éviter les prises de risque financières. Avec la présence de Saturne dans votre Maison II, les investissements et actions demandent une grande vigilance. Il est donc vivement recommandé aux natifs du Bélier de ne pas miser sur des jeux de hasard.

Des tensions dans les relations amoureuses #

En plus de ces problèmes financiers potentiels, les Béliers pourraient également rencontrer quelques difficultés dans leurs relations amoureuses. Venus, la planète de l’amour, n’est pas de votre côté et pourrait causer des disputes ou malentendus avec votre partenaire. Restez attentif(ve) à ses besoins et prenez le temps de discuter calmement afin d’éviter des conflits inutiles.

Taureau : rester prudent face à l’instabilité #

Concernant les Taureaux, cette semaine d’octobre 2023 s’annonce instable. Le passage d’Uranus dans votre signe peut entraîner des situations qui échappent à votre contrôle. Ainsi, il serait sage d’éviter les tentations de la loterie ou du jeu en général.

Des surprises dans le domaine professionnel #

L’instabilité touchant les Taureaux ne concerne pas seulement l’aspect financier de leur vie. En effet, des changements pourraient survenir dans votre vie professionnelle. Gardez l’esprit ouvert et adaptez-vous aux nouvelles situations car elles pourraient se révéler bénéfiques à long terme.

Cancer : une semaine sous le signe de l’émotionnel selon ce conseil #

Les natifs du Cancer passeront cette semaine sous l’emprise de fortes émotions. La Lune traverse actuellement la Maison IV des Cancer, ce qui provoque parfois certaines fluctuations émotionnelles pouvant troubler votre jugement. Il est donc préférable de ne pas miser sur la loterie durant cette période délicate.

La sphère familiale au cœur des préoccupations #

Le passage de la Lune dans votre Maison IV peut également apporter des remous dans votre vie familiale. Des conflits ou tensions peuvent survenir avec vos proches, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une phase passagère. Montrez-vous compréhensif(ve) et écoutez-les afin de mieux gérer cette situation complexe.

Conseil pour le Verseau : une semaine à double tranchant financièrement #

Pour les Verseau, cette semaine sera marquée par des hauts et des bas sur le plan financier. Avec la conjonction Jupiter-Neptune dans votre Maison II, vous pourriez être tenté(e) par des investissements ambitieux. Cependant, ces opportunités pourraient s’avérer trop risquées et la loterie ne vous sourira pas cette semaine.

De belles rencontres en perspective #

Malgré ces perturbations financières, les Verseau pourront se réjouir de belles rencontres et d’un renforcement des liens amicaux et sociaux. Profitez de ces moments pour élargir votre cercle social et partager des expériences inoubliables avec vos proches et nouvelles connaissances.

En conclusion, si vous êtes Bélier, Taureau, Cancer ou Verseau, il est préférable de ne pas tenter votre chance à la loterie cette semaine. Les astres vous sont plutôt défavorables sur le plan financier. Néanmoins, ne baissez pas les bras, chaque semaine est différente et peut apporter son lot de surprises.

