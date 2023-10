Cette lune brille et apporte de l’argent à ces signes du zodiaque

Cette lune sera belle à regarder, mais elle sera aussi propice puisque vous aurez de l'argent et même de la chance.

La Harvest Moon, ou pleine lune de la moisson, arrivera le 29 septembre à 21h57 en France. Cet événement cosmique renforcera la chance et la paix chez les signes astrologiques du Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge et Capricorne.

Cette période est particulièrement propice au bien-être et à la réussite personnelle, grâce aux influences bénéfiques qui se dégagent de cette pleine lune.

Une super lune pour clore l’année #

Cette dernière super lune de l’année sera plus proche et plus grande vue de la Terre que les autres pleines lunes. Historiquement, la Harvest Moon marque le début de la saison des récoltes dans de nombreuses cultures agricoles à travers le monde.

Il s’agit donc d’un moment propice pour prendre soin de soi et entreprendre de nouveaux projets.

Prioriser le bien-être physique et mental #

Selon les astrologues, il est essentiel de prendre soin de son corps durant cette période. Pour continuer à bénéficier de l’énergie de ces dernières années, il faut entretenir sa santé et maintenir un équilibre physique et mental.

Profiter de la pleine lune de la moisson pour se reposer et se ressourcer sera alors bénéfique pour affronter le reste de l’année avec force et sérénité.

Les signes astrologiques concernés par la Harvest Moon #

Les signes du Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge et Capricorne seront particulièrement impactés par cette pleine lune de la moisson. Cette période sera pour eux une chance d’accroître leur bonheur personnel et de renouer avec un équilibre intérieur souvent difficile à trouver.

La Vierge : force et équilibre face aux épreuves #

Du 23 août au 22 septembre, les personnes nées sous le signe de la Vierge devront faire face à des défis. Un homme cherchera en effet à tester leur force et leur détermination, mais les natifs de ce signe sauront y répondre avec fermeté tout en préservant l’équilibre qu’ils ont tant travaillé à instaurer.

Les Vierges sont donc invitées à ne pas hésiter à tenter leur chance lors de jeux ou concours, car ils possèdent les clés de leurs propres succès.

Confiance en soi et intuition : les clefs du succès #

Cette Harvest Moon est également une invitation à faire confiance à son instinct. Les personnes concernées pourront compter sur leur intuition lorsqu’il s’agira de prendre des décisions importantes. Ce moment astrologique favorable est donc l’occasion idéale pour se lancer dans de nouveaux projets ou pour opérer des changements significatifs dans sa vie.

Capricorne : une chance inattendue pourrait se présenter #

Les natifs du signe de Capricorne pourraient également profiter de cette pleine lune de la moisson pour saisir des opportunités qui se présenteront à eux. La chance leur sourira durant cette période et encouragera ces personnes souvent réfléchies et prudentes à prendre des décisions audacieuses et novatrices.

Un moment astrologique favorable pour les signes concernés #

En définitive, la pleine lune de la moisson apportera chance et sérénité aux signes astrologiques du Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge et Capricorne. C’est donc le moment idéal pour prendre soin de son corps, instaurer un équilibre intérieur et saisir les opportunités qui peuvent en découler.

En faisant confiance à son intuition et en maintenant une attitude positive, il sera possible de tirer le meilleur parti de cette période astrologique unique et prometteuse.