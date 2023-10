3 chiffres révèlent une aggravation des dettes avant 2024

Les dettes sont au rendez-vous et cela s'annonce assez complexe pour de nombreux foyers français qui doivent être vigilants.

Face à l’incertitude économique qui sévit depuis quelques années, les risques de dettes apparaissent comme de plus en plus préoccupants pour certains individus en France et partout dans le monde.

Afin d’éclairer cette question cruciale, nous avons examiné les principales données chiffrées issues des recherches récentes et divers rapports d’études portant sur cette problématique. Voici donc les trois tendances marquantes en matière de dette personnelle à surveiller jusqu’à 2024.

Dettes : le taux d’endettement des ménages français en constante augmentation #

D’après l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), le taux d’endettement des ménages en France ne cesse de progresser, atteignant de nouveaux sommets historiques à chaque publication de nouvelles données.

En effet, ce ratio culmine désormais à près de 60 % selon les derniers chiffres de l’institut, soit environ 20 points de pourcentage de plus qu’il y a deux décennies.

Des facteurs structuraux derrière l’accroissement du taux d’endettement #

Les principales raisons de cette hausse inquiétante sont multiples : un accès facilité au crédit pour réaliser notamment des projets immobiliers ainsi que des conditions monétaires accommodantes ont favorisé l’endettement. Les autorités mettent, par ailleurs, en garde contre la forte exposition des ménages aux fluctuations du marché immobilier et aux évolutions réglementaires.

Les jeunes générations, les plus vulnérables face au surendettement #

Un autre chiffre alarmant concerne les jeunes adultes : selon une étude réalisée par l’Observatoire national de la consommation et du crédit, les moins de 35 ans sont particulièrement touchés par le surendettement. Près de 30 % d’entre eux se trouvent aujourd’hui dans une situation financière délicate, avec un niveau de dettes supérieur à leur capacité de remboursement.

Études coûteuses et pertes d’emplois, causes principales d’endettement pour les jeunes #

La jeune génération ressent une précarité pour plusieurs raisons. Les études supérieures, de plus en plus coûteuses, en sont un facteur. Toutefois, la plus grande difficulté réside dans l’insertion stable sur le marché du travail. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ces enjeux.

Elle a entraîné la rupture de nombreux contrats précaires et rendu les perspectives d’embauche floues.

Le poids des dettes publiques inquiète également les économistes #

Outre l’endettement des ménages, les dettes publiques augmentent chaque année. Selon le FMI, la dette publique française pourrait frôler 120 % du PIB en 2024. Un record historique pour le pays.

Dettes et impact sur les générations futures et risque de coupes budgétaires #

Finances publiques risquent : hausse des intérêts, plus d’impôts, coupes dans les dépenses.

Les générations futures paieront si aucune mesure structurelle n’est mise en œuvre.

Trois indicateurs sonnent l’alarme, nécessitant une action des institutions et des individus.

Sans intervention, l’endettement s’aggravera en 2024, touchant ménages et économie globale.