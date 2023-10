Les 6 transits planétaires favorisant l’abondance pour les Vierges en décembre

Le mois de décembre apporte son lot de surprises et d’opportunités pour les Vierges. Avec plusieurs transits planétaires majeurs, découvrez comment les astres influent sur votre chance et prospérité. Voici les six principaux transits à surveiller :

Premier transit des Vierges : L’entrée de Mercure en Sagittaire (28 novembre – 13 décembre) #

Dès le début du mois, Mercure entrera en Sagittaire, signe ami des Vierges. Ce transit favorise la communication, l’apprentissage et l’échange avec autrui.

Profitez-en pour élargir vos horizons et saisir de nouvelles opportunités professionnelles ou financières. N’hésitez pas à vous exprimer, proposer vos idées et envisager des collaborations innovantes avec des partenaires qui partagent votre vision du monde.

Deuxième transit : La Nouvelle Lune en Sagittaire (4 décembre) #

À noter dans vos agendas : la Nouvelle Lune en Sagittaire aura lieu le 4 décembre. Dans le secteur astrologique des Vierges lié au travail, cet événement symbolise un nouveau départ, une nouvelle ère de succès et de réalisation !

Les Vierges seront encouragées à se fixer de nouveaux objectifs professionnels, à développer leur potentiel créatif et à suivre leur intuition sur les meilleurs investissements à réaliser pour rejoindre une abondance sans précédent.

Troisième transit : L’entrée de Mars en Sagittaire (13 décembre – 24 janvier) #

Le 13 décembre marque l’arrivée du guerrier planétaire Mars en Sagittaire, apportant son dynamisme aux Vierges. Ce transit amplifie votre énergie et votre détermination, vous conduisant à prendre des initiatives audacieuses et conquérantes pour améliorer votre situation financière ou professionnelle.

Mars en Sagittaire donne un coup de fouet aux Vierges, pour attirer l’abondance et stimuler la chance lors de travail acharné, d’investissement intelligent et de prise de risques calculés.

Quatrième transit : La Pleine Lune en Gémeaux (18 décembre) #

Attendez-vous à vivre des émotions intenses durant la Pleine Lune en Gémeaux le 18 décembre. Son influence touche au revenu des Vierges et révèle des opportunités intéressantes sur le plan financier.

Les Vierges devront faire preuve de discernement et de sagesse face aux propositions qui se présenteront à eux, afin d’éviter de tomber dans des pièges. Restez attentif aux conseils avisés et demandez l’avis de proches avant de prendre une décision cruciale.

Cinquième transit : Le Soleil entre en Capricorne (21 décembre – 19 janvier) #

Le Soleil quitte Sagittaire pour entrer en Capricorne le 21 décembre. Ce signe terre a une affinité naturelle avec les Vierges. Vous découvrirez des trésors de patience, concentration et ambition pour réussir dans vos entreprises et attirer l’abondance.

Ce passage solaire donnera aux Vierges un souffle nouveau et une vision plus réaliste et pragmatique de leurs projets, ainsi qu’une détermination sans faille pour concrétiser leurs objectifs d’ici à la fin de l’hiver.

Sixième transit des Vierges : Vénus rétrograde en Capricorne (19 décembre – 29 janvier) #

Enfin, un événement astrologique rare aura lieu à la veille de Noël : Vénus commencera sa phase rétrograde. Durant cette phase, les Vierges exploreront les domaines financier et relationnel, identifiant des déséquilibres pour concevoir des solutions judicieuses.

Ils chercheront un équilibre entre l’épanouissement matériel et l’affection, un chemin vers une satisfaction durable. Voyez cette période comme une chance de réévaluer vos investissements, de restructurer votre budget avec discernement.

C’est également le moment de réorganiser vos priorités, équilibrant le temps entre ambitions professionnelles et relations proches. Décembre se présente comme un mois d’opportunités pour les Vierges, un désir ardent de conclure l’année en beauté.

L’accueil de 2023 se fait avec l’espoir d’abondantes nouvelles opportunités, un regard optimiste sur l’avenir. Suivez les transits mentionnés, embrassez les énergies cosmiques favorables pour concrétiser vos objectifs ambitieux.

Préparez-vous à vivre un mois décembre exceptionnel, un tremplin vers des réussites inédites et des moments mémorables.