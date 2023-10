7 aspects lunaires annonçant un automne revigorant pour les Poissons

Les Poissons, signe d’eau mutable et émotionnel, sont au-devant d’un automne revitalisant grâce aux configurations lunaires spécifiques. Découvrons ensemble les 7 points clés que ces mouvements célestes apportent pour vous !

Premier quartier de Lune en Cancer : prise de conscience émotionnelle #

La Lune se positionne favorablement pour les Poissons dans le signe du Cancer. Cette période souligne une prise de conscience émotionnelle, encourageant une introspection profonde pour mieux exprimer vos sentiments.

Pleine Lune en Capricorne : solidification des objectifs #

La Pleine Lune en Capricorne met en lumière vos ambitions et projets professionnels. Les Poissons pourront compter sur une solidification de leurs objectifs et bénéficier d’une clarté renouvelée pour les atteindre avec succès.

Lune en conjonction avec Neptune : intuition accrue #

Durant cette phase de Pleine Lune, la conjonction avec Neptune (régente des Poissons) fortifie votre intuition. Transformez ce talent inné en outil puissant pour comprendre votre entourage et guider vos actions.

Nouvelle Lune en Lion : confiance renforcée #

Grâce à la Nouvelle Lune en Lion, les Poissons verront leur confiance et estime de soi grandir. Profitez de cette énergie pour prendre des décisions audacieuses et revendiquer votre place dans le monde.

Lune en sextile avec Jupiter : expansion sociale #

Le lien harmonieux entre la Lune et Jupiter met l’accent sur une croissance rapide de votre cercle social. Les Poissons se prévalent d’une période idéale pour nouer de nouvelles amitiés ou renforcer les liens existants.

Dernier quartier de Lune en Taureau : ancrage matériel #

Puis, le Dernier quartier de Lune en Taureau offre aux Poissons une opportunité unique pour fortifier leur stabilité matérielle. Prenez les mesures nécessaires pour consolider vos finances et assurer un avenir serein.

Lune en trigone avec Pluton : transformation personnelle #

Ce transit harmonieux entre la Lune et Pluton conduit à une transformation profonde et durable pour les Poissons. Acceptez de lâcher prise sur les aspects obsolètes de votre vie pour vous réinventer pleinement.

La saison estivale : une période à savourer pour #

Chaque phase lunaire cet automne apporte sa part d’épanouissement et de renouveau pour les natifs du signe des Poissons. Des connections émotionnelles plus profondes jusqu’à une stabilité financière, en passant par une confiance renforcée et un intuition aiguisée, les Poissons verront leurs horizons s’élargir au cours des prochains mois.

Il est clair que pour les Poissons, cet automne sera marqué par une dynamique positive. Il ne tient qu’à vous de saisir ces opportunités qui se présentent et d’accueillir avec ouverture les transformations à venir pour tirer le meilleur parti de cette période !

