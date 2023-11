En octobre, Pluton entre dans un nouveau signe jusqu’en janvier 2024, avant un grand bouleversement

Bien que sa taille et d’autres éléments fassent débat au sein de l’Union Astronomique Internationale, il demeure la plus grande masse céleste dans son environnement. En astrologie, cette planète peut être associée à la métamorphose, à la profondeur et à l’inconscient.

Un mouvement lent et silencieux dans les signes du zodiaque #

Contrairement à des planètes comme Mercure, qui se trouve plus près du soleil et dont les mouvements sont plus fréquents et perturbateurs, Pluton prend plusieurs années ou même décennies pour voyager à travers les signes du zodiaque. C’est pourquoi son influence est considérée comme étant générationnelle, puisqu’elle apporte une énergie différente à chaque génération qu’elle traverse.

Le passage de Pluton en Capricorne jusqu’en janvier 2024 #

Actuellement, Pluton achève son cycle en Capricorne, où il restera jusqu’au 11 octobre. À partir de cette date et jusqu’en janvier 2024, Pluton réside dans ce signe, invitant les individus à goûter à la liberté et à l’indépendance en s’alignant sur ce qui est juste et équitable. Les transformations induites par Pluton prennent du temps mais sont puissantes et significatives, car elles résultent d’un long processus qui se déroule lors de ses avancées.

L’entrée de Pluton en Verseau en 2024 : un grand bouleversement #

En janvier 2024, Pluton quittera le Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau, où il restera pendant une période de 20 ans. Ce changement marque un tournant majeur, puisque l’influence de cette planète s’étendra sur plusieurs décennies et générations. En Aquarius, Pluton provoque un renouveau et une transformation profonde issues d’une prise de conscience individuelle ou collective.

Rétrogradation de Pluton entre Capricorne et Verseau en mai 2023 #

Le 23 mai 2023, Pluton amorcera sa rétrogradation depuis le Verseau jusqu’au Capricorne. Lors de ces mouvements rétrogrades, la planète continue d’accompagner les individus dans leur introspection et leur recherche de profondeur. Toutefois, il est important de noter que l’influence de Pluton n’est pas uniforme et varie selon les personnes, chacune progressant à son propre rythme.

La symbolique de Pluton en astrologie #

Dans le zodiaque, Pluton représente la profondeur, la métamorphose, l’introspection, les parties invisibles parfois obscures et les prises de conscience qui en découlent. Cette symbolique est renforcée par le fait que le signe gouverné par Pluton est le Scorpion, connu pour son aura mystérieuse et intense. De plus, la lenteur de ses mouvements confère à cette planète une capacité d’introspection profonde et un rôle clé dans les transformations personnelles.

Une influence générationnelle marquante #

Le caractère générationnel de Pluton est indéniable : en restant plusieurs décennies dans un même signe, il imprègne chaque génération d’une énergie particulière. En ce sens, il joue un rôle majeur dans l’évolution collective et individuelle des êtres humains. Son influence silencieuse mais puissante permet à chacun de progresser à son rythme et invite à l’ouverture et à la métamorphose.

En somme, bien que méconnue, l’influence de Pluton en astrologie est à la fois profonde et durable. Les transformations qu’elle engendre peuvent s’étaler sur plusieurs années voire décennies, imprégnant ainsi différentes générations de leur marque distinctive. Avec le passage imminent de Pluton en Verseau, nous pouvons nous attendre à des bouleversements encore inédits pour les 20 prochaines années.