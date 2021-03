Découvrez 6 modèles de SMS de drague. Vous avez obtenu son numéro de téléphone et vous voulez lui envoyer un petit message pour lui révéler vos sentiments.

Pas facile de trouver les phrases percutantes qui vont lui donner envie de vous répondre et tomber dans vos bras.

Voici 6 modèles de SMS qui marchent à tous les coups

Pour une jeune fille ou un jeune homme romantique

« Les mots ont tourné longtemps dans ma tête pour enfin trouver le message parfait qui te fait savoir que tu ne quittes plus mes pensées. » Ce SMS très glamour prouve à votre partenaire futur que vous savez tourner une phrase et que vous avez une âme de poète. Elle ou il va adorer.

Pour une jeune fille ou un jeune homme qui aime l’humour

« Tu peux tomber d’une échelle ou d’un échafaudage ou même tomber du ciel… La meilleure chose que tu pourrais faire, c’est de tomber en amour pour moi ! » Un peu d’humour, un peu de romantisme, la recette est miraculeuse.

Pour une jeune fille ou un jeune homme qui aime les messages précis et rapides

« Oui ou non ? » L’avantage est de recevoir une réponse rapide et sans chichi…

Pour une jeune fille ou un jeune homme qui ne craint rien

« Attention, je vais prochainement commettre un délit. J’ai l’intention de dérober ton coeur et pour longtemps. N’avertis pas la police, elle ne pourra rien faire. » Une jolie manière de présenter vos sentiments et de rendre la chose inéluctable.

Pour une jeune fille ou un jeune homme classique

« Je t’écris ces quelques mots pour garder le contact. Depuis notre rencontre tu es resté(e) dans mon esprit et je n’ai fait que penser à toi depuis. » Message clair et direct sans fioriture qui convient à ceux qui aiment les situations claires et nettes.

Et pour finir, le must des SMS qui convient à tous les genres

« Il te faudra trois secondes pour lires ces mots qui te disent que je t’aime. Il me faudra des années pour te le prouver. » Si avec cela, elle ou il n’a pas compris et ne succombe pas à vos charmes, c’est qu’elle ou il ne vous mérite pas, passez votre chemin.