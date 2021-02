Dans cet article, ou vous propose de découvrir les meilleurs sites de rencontres gratuis et français en 2021. Actuellement, rencontrer le sexe opposé est désormais possible via des applications ou des sites de rencontres gratuits ou payants.

Avec l’évolution des appareils connectés et de la communication, trouver une personne devient de plus en plus facile. De ce fait, il est important de découvrir quelles sont les 11 meilleures plateformes pour cette année 2021.

Les 11 meilleurs sites de rencontres gratuits français pour 2021

Meetic, le plus populaire

Déjà présent sur le web depuis plusieurs années, Meetic est le site de rencontre le plus populaire sur le marché. Que ce soit en France ou en Europe, il est défini comme le leader dans ce domaine. Il faut savoir qu’environ 6 millions de couples ont été unis sur ce réseau.

Tinder, l’application qui cartonne

La célèbre application de rencontre Tinder est très utilisée dans notre pays. Avec un simple mouvement des doigts à gauche ou à droite, vous pouvez facilement obtenir des matchs et des rencontres.

Be 2, un des plus prisés

Be 2 fait partie des sites des rencontres les plus prisés sur internet. Pour les célibataires, il s’agit d’un outil permettant de trouver facilement un conjoint. Après l’inscription et une évaluation de votre compte, des propositions de contact sont tout de suite reçues sur le profil.

Parship, pour des rencontres sérieuses

Pour les individus qui cherchent à faire des rencontres sérieuses, Parship est une application en ligne qui aide dans la recherche d’un partenaire. Disponible en France depuis 2005, elle ne dispose pas de millions d’inscrits, mais possède des profils de qualité. Bien que l’inscription y soit gratuite, cette plateforme est tout à fait fiable. En général, la plupart des membres sont âgés de 35 ans et plus.

eDarling, pour recevoir des profils correspondants

Depuis 2009, eDarling est un site de rencontre qui a accompagné plusieurs personnes à trouver son âme sœur. Par ailleurs, la promesse de cette application web est de proposer un profil qui pourra correspondre à votre personnalité. Plusieurs relations sérieuses ont vu le jour grâce à eDarling.

Once, application de slow-dating

Basé sur le « slow-dating », Once est une application multi-plateforme qui est simple à utiliser. Comme tous les autres moyens de rencontres, des profils sont sélectionnés et présentés à votre compte. Il s’agit d’une fonctionnalité appelée « Match », ce qui veut dire que la personne est compatible à votre profil.

Conçu par la cofondatrice de la célèbre application Tinder, Bumble est un dispositif qui utilise la technique de géolocalisation. Ce qui caractérise l’application est que la conversation est uniquement initiée par les femmes. De plus, les rencontres qui se font sur la plateforme peuvent être amicales, professionnelles, mais surtout amoureuses.

Happn, une application avec géolocalisation

Avec le même concept que Tinder, l’application mobile Happn est capable de retrouver une personne qui se situe dans vos alentours. En se basant aussi sur un système de géolocalisation, trouver un profil dans les environs est devenue très facile. La seule condition est que l’autre individu y soit inscrit et ait installé Happn.

Badoo, un succès international

Originaire du Royaume-Uni, Badoo est une plateforme qui a eu un succès international depuis quelques années. Pour rappel, c’est le premier site de rencontre ayant eu l’idée de créer une application sur Androïd. Désormais, elle est également disponible sur les téléphones d’Apple. De nombreuses options sont utilisables sur Badoo, en particulier les discussions instantanées.

Gleeden, pour des aventures extraconjugales

Toujours dans la catégorie des sites de rencontres, Gleeden est un site un peu original. En effet, c’est une communauté destinée aux personnes qui désirent avoir une aventure extraconjugale. Pour le moment, il s’agit de la plateforme numéro 1 pour les rencontres infidèles.

Attractive World, pour les célibataires exigeants

Pour les célibataires exigeants, il existe des applications web telles qu’Attractive World. Cette dernière est une plateforme reconnue à l’échelle mondiale. Afin de valider votre profil, il est nécessaire que les membres vous acceptent. Parfois, des soirées et des événements sont organisés pour faciliter les rencontres.