Le succès des sex-toys a été indéniable ces derniers temps. Mais même s’ils sont moins tabous qu’auparavant, on peut préférer les acheter en ligne plutôt que de se rendre dans un sex-shop.

Plusieurs choses sont alors à savoir avant de «passer en caisse» pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à une autre personne.

Acheter en ligne son sex-toy ?

Que cela soit la première fois que l’on achète un jouet sexuel ou que l’on souhaite simplement compléter sa collection, l’achat en ligne s’avère être une excellente solution.

De nombreuses boutiques sont, en effet, disponibles, comme par exemple Easytoys.

Le choix est vaste et on peut trouver en plus des joujoux de nombreux articles pour se sentir mieux (lubrifiants, préservatifs), de la lingerie… Il est aussi naturellement possible de découvrir des sex-toys plus spécifiques pour s’adonner à des pratiques moins courantes que la simple masturbation.

Acheter en ligne, quel que soit le produit, nous permet de faire nos achats quand on le souhaite – même au milieu de la nuit – depuis son canapé. Gain de temps et confort sont donc au programme. De plus, les articles commandés sont livrés – en toute discrétion – directement chez soi.

On peut aussi consulter les différents avis pour en savoir plus sur un article. On aura ainsi toutes les informations utiles pour bien choisir.

En solo ou en couple, on peut naviguer dans les boutiques et partager avec son partenaire plus librement que dans une boutique.

Bien acheter ses sex-toys en ligne

Comme pour tout shopping en ligne, plusieurs choses sont à savoir avant d’acheter son jouet sexuel. Un site clair et bien ordonné avec des pages conseils est un bon choix pour ne pas perdre de temps et trouver ce que vous souhaitez vite et bien. Une boutique de qualité ne s’endort pas sur ses lauriers et va régulièrement intégrer dans son catalogue de nouveaux sex-toys à la pointe de la modernité. Vous pourrez ainsi suivre l’évolution du Sextech.

Il est aussi important de vérifier que le site est connu et reconnu. Une petite recherche sur Google vous communiquera de nombreuses informations. Vous pourrez savoir si la boutique où vous comptez faire vos achats est sérieuse ou non. Les coordonnées de la société doivent être clairement indiquées tout comme les CGV.

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi lire les conditions de vente. Ainsi, vous saurez s’il est possible se retourner un article, les moyens de paiement, les délais de livraison… Mieux vaut qu’ils soient courts pour ne pas attendre trop.

Il faudra également vérifier que le paiement est sécurisé et quelles méthodes de paiement sont acceptées. Une authentification forte type D3 Secure est aussi un gage de sérieux.

Même si les sex-toys sont acceptés aujourd’hui, vous n’avez peut-être pas envie que votre facteur connaisse le contenu de votre colis.

Vérifiez alors que les articles seront envoyés discrètement. Sur votre relevé bancaire, le nom du site ne devra pas être explicitement indiqué.

Il est aussi possible de faire des économies en utilisant les codes de réduction proposés par le site de vente choisi. Plusieurs proposent des offres pour une première commande ou une réduction pour une certaine somme dépensée.

Enfin, avoir accès au suivi de livraison peut être très utile si vous êtes impatient(e).