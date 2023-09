Alerte info : rappel produit ces crevettes de Madagascar sont contaminées

Si vous avez récemment acheté ce type de crevettes, nous vous recommandons vivement de lire cet article.

Un rappel de produit a été déclenché en raison de la présence de Listeria, un risque potentiel pour la santé. Découvrez notre dernier podcast sur les dangers liés à cette bactérie.

Les crevettes concernées par le rappel de produit #

Les crevettes entières cuites rouges étiquetées 40/60 de Madagascar étaient disponibles au comptoir poissonnerie d’Auchan entre le 23 août 2023 et le 4 septembre 2023. La date d’emballage est indiquée sur l’étiquette du paquet, ce qui permet d’identifier les produits concernés.

À lire Alerte info : rappel produit ces brumisateurs d’eau thermale que tout le monde utilise pourraient être dangereux

Cette infection peut provoquer des symptômes tels que la fièvre, des maux de tête, des douleurs corporelles et peut être particulièrement grave pour les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Que faire si vous avez acheté ces crevettes ? #

Si vous avez acheté des crevettes entières cuites rouges étiquetées 40/60 de Madagascar durant la période mentionnée et que vous les avez encore, suivez ces mesures :

1. Retournez le produit au point d’achat : Ramenez les crevettes à l’endroit où vous les avez achetées.

2. Détruisez le produit : Si vous ne pouvez pas retourner le produit au point d’achat, éliminez-le correctement pour éviter tout risque potentiel.

3. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent : Si vous avez consommé ce produit et présentez des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête ou des douleurs corporelles, consultez immédiatement votre médecin et informez-le de la consommation de ce produit et des symptômes associés.

À lire Alerte info : rappel produit des filets de cuisse de poulet Le Gaulois ont un risque de Listeria

Recommandations pour certains groupes à risque #

Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes mentionnés.

Assurez-vous de prendre les mesures recommandées avant cette date si vous avez acheté ce produit.

Listeria : qu’est-ce que c’est et comment s’en prémunir ? #

La listeria est une bactérie pouvant causer une infection appelée listériose. Elle se développe principalement dans les aliments d’origine animale, mais peut également être retrouvée dans les produits végétaux.

La cuisson des aliments et le respect des règles d’hygiène lors de la manipulation des aliments sont essentiels pour éviter la contamination par la listeria.

Pour prévenir les risques liés à la listeria, il est important de bien se laver les mains avant et après avoir manipulé des aliments, de nettoyer régulièrement son réfrigérateur ainsi que de consommer rapidement les produits frais.

Les personnes les plus exposées aux dangers #

La listériose provoque généralement des symptômes bénins chez les personnes en bonne santé, mais peut causer des complications graves voire mortelles chez certaines populations à risque. Les personnes les plus vulnérables sont notamment les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Dans le cas des femmes enceintes, l’infection peut provoquer des accouchements prématurés, des fausses couches ou des problèmes sérieux pour le fœtus. Il est donc crucial pour ces populations de respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire pour éviter toute contamination.

Restez informé sur les rappels de produits et autres actualités concernant la sécurité alimentaire en consultant régulièrement notre site Web et en écoutant notre podcast dédié.