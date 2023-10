Rappel de produit : l’un des plats préférés des français retiré des rayons chez Carrefour

Le poulet, un aliment très apprécié lors d’inflation #

Suite à la crise financière qui frappe depuis quelques temps déjà nombre de foyers français, de plus en plus de familles ont intégré ce volaile dans leurs menus au quotidien. En France, la consommation de poulet a augmenté de 5% entre 2021 et 2022. Cependant, le succès de cet aliment n’a pas échappé aux rappels de produits.

Carrefour pointé du doigt pour un rappel de produit défaillant #

Fait notable, c’est un article vendu dans les supermarchés Carrefour qui serait à l’origine du problème lié à ce rappel de produit. Selon les informations relayées par Franceinfo, ces aliments présentent des risques pour la santé car ils n’auraient pas suivi les procédures de rappel requises.

La plateforme gouvernementale indique un rappel de produit pour deux articles #

D’après les données fournies par le site Rappel Conso, deux références sont concernées par ce rappel de produit et étaient vendues entre le 4 août et le 29 août de l’année dernière. Les consommateurs qui ont acheté ces articles peuvent retrouver les codes GTIN correspondants sur cette plateforme : 3560071256012 et 3560070569090.

À lire De meilleures huiles d’olive pour une cuisine saine et savoureuse

Les symptômes à surveiller chez les consommateurs #

Si vous avez ingéré cet aliment faisant l’objet d’un rappel de produit, il est possible que des symptômes apparaissent dans les heures ou les jours qui suivent. Dans ce cas-là, il est vivement recommandé de consulter votre médecin traitant rapidement en précisant la date de votre dernière consommation de ce plat de cuisse de poulet.

Risques de complications neurologiques et maternelles #

En consommant cet aliment retiré du marché, les risques pour la santé peuvent aller jusqu’à des complications neurologiques

. De plus, pour les femmes enceintes, il existe également des risques maternels ou fœtaux. Il est donc primordial de faire preuve de prudence si vous pensez avoir récemment acquis ce plat de poulet.

À lire Les 4 aliments miracles que les experts veulent que vous mangiez pour vivre plus longtemps

Comment procéder lors d’un rappel de produit ? #

Afin de mieux gérer cette situation délicate engendrée par le rappel de produit, il convient de suivre certaines étapes. L’ensemble des informations relatives à ce rappel de produit doit être clairement exposé, et le consommateur doit également pouvoir contacter un numéro dédié pour obtenir plus d’informations.

En l’occurrence, si vous avez besoin d’en savoir davantage sur cette alerte lancée par le site gouvernemental, vous pouvez appeler le 08.05.90.80.70.

Se tenir informé des rappels de produits en ligne #

Pour rester à jour des annonces de rappels de produits, il est conseillé de consulter régulièrement les platforms spécialisées comme Rappel Conso ou les sites gouvernementaux dédiés. Cela permet également de vérifier si d’autres aliments préférés des français connaissent actuellement des problèmes similaires ou non.

En somme, lorsqu’un rappel de produit concerne un aliment aussi populaire que le poulet, il convient de garder en tête l’importance de se tenir informé et de réagir rapidement si on pense être concerné. Les consommateurs doivent faire preuve de vigilance pour protéger leur santé et celle de leurs proches.

À lire Une simple cuillère à soupe d’huile d’olive réduit de 28 % les risques de démence