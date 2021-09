Arnaque sur Netflix : attention aux mails qui vous disent que votre abonnement a expiré !

Une nouvelle arnaque est survenue sur internet et a pour cible les utilisateurs de la plateforme de streaming Netflix. Mais alors, quelle est cette arnaque et comment l'éviter ?

Des hackers qui veulent juste vos coordonnées bancaires

Faites attention si vous êtes un utilisateur assidu de Netflix, une nouvelle arnaque a été détectée par PhoneAndroid. L’arnaque vise notamment à soutirer aux abonnés de la plateforme de streaming, leurs informations personnelles. Quand on parle d’informations personnelles, cela englobe le nom, l’adresse mais également et surtout les coordonnées bancaires de chacun.

Le piratage existait déjà mais en anglais, il vient tout juste d’arriver en France, le travail des pirates est plutôt soigné et il serait facile pour l’internaute de tomber dans le piège. Dans cette attaque plus particulièrement, il s’agit d’un email qui semblerait provenir de Netflix, en tous cas, qui prétend être le géant du streaming. Tout est similaire et est fait pour y croire : même visuel, même apparence, le texte est écrit en français sans fautes d’orthographes. Dans ce mail, il est indiqué que votre abonnement arrive à destination. Les hackers vous demandent donc de renouveler votre abonnement pour pouvoir continuer à regarder vos séries et vos films préférés. Jusqu’ici, tout paraît plausible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mobyturk (@mobyturk)

Mais ensuite, le mail vous propose de cliquer sur un bouton qui redirige vers une page de paiement, bouton sur lequel il ne faut absolument pas cliquer. En effet, votre abonnement Netflix ne prendra jamais fin sans votre accord, sauf si votre carte arrive à expiration. De plus, le lien vers lequel le mail vous a redirigé vous demande vos coordonnées bancaire. Si vous les insérez, vous êtes victime de l’escroquerie. Ce sont des données intéressantes pour les hackers sachant que les codes d’accès seront revendus sur des sites du darkweb. Quant aux coordonnées bancaires, elles serviront à des achats non maîtrisés. On appelle cette escroquerie du phishing. Apparemment, cette tentative de hacking fonctionne très bien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TechTual Consulting (@techtualconsulting)

Faire attention aux sites non sécurisés