Rien de plus cool d’être respectée, adulée et connue. Devenir populaire est le rêve avoué ou non de beaucoup de filles.

Même si vous avez confiance en vos talents de leader et de meneuse, un mode d’emploi est toujours utile pour que votre conquête ne se transforme en cauchemar. Alors suivez ces étapes pour être plus populaire, sans devenir une peste.

6 conseils pour devenir plus populaire

Travailler plus que les autres

La popularité ne s’obtient pas du jour au lendemain. Vous devez incarner un modèle de réussite pour vos camarades en ayant de bonnes notes. Après tout, qui a envie de suivre une écervelée ? Un bon niveau est important pour susciter l’admiration de ses paires et de rejoindre l’élite.

Un look branché

Les filles populaires se distinguent par leur look branché et leur féminité. Il ne s’agit pas de forcer le maquillage ou de s’habiller de façon sexy, voire vulgaire. Démarquez-vous de la masse avec un style propre à vous.

Si l’option des marques de prêt à porter de luxe n’est pas donnée, cherchez dans les sites ou les magazines de mode des modèles de fringues, d’accessoires et de coiffure à reproduire. Ne sous-estimez pas l’aide votre vieille tante couturière ou de votre cousine coiffeuse.

Créer un groupe

Être populaire signifie être bien entouré avec un groupe, même s’il est restreint au début. Faites-vous des amis et encouragez les membres de votre cercle à s’ouvrir aux autres.

Récupérez intelligemment les nouveaux venus qui débarquent fraichement, ils sont souvent en perte de repère et cherchent désespérément à s’insérer dans un groupe. Sympathisez avec les autres bandes rivales sans vous laisser dominer.

Une vie sociale remplie

Soyez entreprenante pour réunir un maximum de monde autour de vous. Organisez des cours de rattrapage, des sorties après les cours, un match de basket entre filles ou amenez des petits rafraichissements après le cours de sport. Les activités sociales vous apportent de la reconnaissance et des contacts.

Popularité rime avec responsabilité, acceptez le rôle de déléguée de classe ou de capitaine de votre équipe de hand-ball. Assumez vos fonctions avec brio pour forcer l’admiration.

Avoir du caractère

Vous devez un caractère bien trempé et imposer le respect, c’est l’une des bases de la popularité. Ayez de bons rapports avec les profs et vos camarades, mais réagissez à la hauteur de l’attaque lorsqu’on vous provoque.

Une fois que vous êtes craint, faites preuve de charisme. La peur mène à l’adoration, les dictateurs en savent quelque chose !

Être simple

Une fille populaire ne doit pas jouer au favoritisme, cela peut entrainer des conflits et mener à la révolte au sein de son groupe. Soyez accessible et traitez les autres de la même manière.

Côté amour, vivez votre vie avec discrétion et ne cherchez pas à multiplier les aventures. Être populaire, c’est avant tout être bien dans sa peau…

Utiliser les réseaux sociaux

Pour être actuelle, utilisez les réseaux sociaux ou se trouvent vos amies. Devenez aussi incontournable sur Facebook, Instagram, Twitter que vous l’êtes dans la vrai vie. Partagez, commentez, votre actualité et agrandissez votre cercle de fan.