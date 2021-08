C’est une très grosse nouvelle qui devrait faire beaucoup de bruit dans les semaines et les différents mois à venir, mais personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que l’on aurait pu avoir autant de difficultés à pouvoir trouver la recette exclusive des frites de McDonald’s, c’est le moins que l’on puisse dire ! À l’heure où il se trouve par ailleurs que les français n’ont jamais été aussi friands de bonnes frites, on peut clairement dire haut et fort que cela risque de changer la donne et on a pu même constater que dans bon nombre de cas de figure cela va pouvoir tout modifier dans la suite des événements.

En effet, il se trouve que toutes les grandes enseignes de fast-food comme McDonald’s ont leur propre recette de frites, et c’est aussi le cas pour la grande enseigne concurrence Burger King, mais bien évidemment aussi pour KFC qui se spécialise aussi dans le poulet en France, mais aussi partout ailleurs dans le monde. En revanche, avec cette recette de frites de McDonald’s que l’on a pu découvrir en exclusivité sur le réseau social TikTok, la vidéo a pu faire rapidement le tour du monde et désormais il se pourrait bien que McDonald’s soit peut être bien obligé d’adapter sa recette s’il ne veut pas avoir de problème !

En revanche, pour le moment, la firme américaine a pu clairement décidé de ne pas du tout réagir à cette publication et il se pourrait même que la fameuse recette des frites de McDonald’s ne change pas, car elle n’est pas forcément simple à réaliser…

Une recette secrète de McDonald’s pour réaliser des frites moelleuses

Si de plus en plus de français sont à la recherche de la fameuse recette des frites de l’enseigne américaine, à savoir McDonald’s, ce n’est clairement pas un hasard ! En effet, tout le monde a pu constater en essayant de les réaliser à la maison que ces dernières n’avaient pas tout à fait le même goût, et cela peut donc parfois provoquer la colère de certaines personnes qui peuvent en effet avoir envie de vouloir retrouver la recette. Si vous allez avoir envie de réaliser les mêmes frites de McDonald’s, alors vous aurez besoin notamment de 2 pommes de terre Russet, de fécule de maïs, et d’un œuf.

Si vous souhaitez ensuite réaliser la recette, voici les étapes à suivre scrupuleusement :

Commencez par éplucher les pommes de terre

Découpez les pommes de terre en trois par la suite

Faites les bouillir pendant une durée de 8 minutes avant de les laisser refroidir

Après que les pommes de terre aient pu refroidir, commencez par les râper

Ajoutez ensuite un œuf à la préparation de vos frites

Ajoutez maintenant une cuillère à soupe de fécule de maïs

Commencez par mélanger la recette dans du papier sulfurisé

Placez les frites dans un congélateur pendant une bonne demi-heure

Sortez vos frites et saisissez-les à feu vif

Vous allez vraiment pouvoir vous régaler désormais et retrouver le côté à la fois moelleux, mais aussi croustillant de ces fameuses frites de la part de McDonald’s.