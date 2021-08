C’est de plus en plus un sujet à la mode et les français ont été plutôt nombreux à faire le choix de se tourner vers des yaourts faits maison depuis le tout début de la dernière crise sanitaire liée au coronavirus. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que bon nombre de familles ne peuvent tout simplement plus se permettre d’acheter des yaourts, mis à part parfois quand certaines enseignes discount comme Lidl proposent parfois de très belles promotions, mais ce n’est pas tous les jours !

En revanche, en choisissant d’utiliser cette petite technique, réaliser des yaourts ne vous coûtera que quelques euros seulement, alors vous auriez vraiment assez tort de vous en priver, car c’est une opportunité vraiment exceptionnelle et même plutôt rare que nous allons être en mesure de pouvoir vous proposer aujourd’hui, c’est le moins que l’on puisse dire. C’est avant tout une démarche économique, mais celle-ci a également bien d’autres vertus, et vous n’allez vraiment le regretter…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maureen_MG (@maureen_mg)

Pour quelles raisons pouvez-vous faire des yaourts fait maison ?

Si vous vous demandez encore très sincèrement pour quelles raisons vous pourriez choisir de faire des yaourts sans avoir besoin de dépenser des dizaines d’euros chaque semaine, alors la réponse qui suit devrait vous plaire. En effet, c’est avant tout une raison économique : vous allez faire de très belles économies sur le long terme, et si un simple paquet de yaourts peut ne coûter que quelques euros seulement, sur toute une année entière cela représente un très gros budget pour les vacances d’hiver ou d’été notamment ! Mais ce n’est pas seulement cette raison qui a poussé les français à réaliser leurs propres yaourts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UneVieSaine_OBJECTIFS (@uneviesaine_objectifs)

En effet, il se trouve que c’est également une preuve de leur engagement pour le monde de l’écologie, ce qui est plutôt assez important quand on sait parfois que dans certaines régions en France cela peut parfois être une importance assez capitale et même primordiale. De cette façon, vous n’aurez plus besoin d’acheter des pots en plastique, ce qui est une très bonne chose…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Objectifs Faire Soi Même (@objectifs_changements)

Quelle est la méthode pour faire des yaourts sans yaourtière ?

C’est le géant de l’alimentation Danone qui a pu apporter une solution assez dingue et incroyable pour les particuliers, et cette dernière va vraiment vous surprendre : personne ne s’attendait à ce qu’un géant du monde de l’alimentaire prend une aussi grande décision que celle que l’on a pu voir il y a de cela quelques jours maintenant. Pour cela, vous aurez simplement besoin d’un litre de lait entier UHT, de pots de yaourts, et d’un sachet de ferments Danone.

Par la suite, vous devrez réaliser les étapes qui suivent :