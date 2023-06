L’achat de vin en France est-il en chute en 2023 par rapport aux autres années ?

Actuellement, la plupart des familles françaises ont changé un certain nombre de leurs habitudes. En effet, à cause de l’inflation, bon nombre d’activités ont été bannies de leur quotidien. Les habitudes alimentaires n’échappent guère à cette situation. Nous savons tous que les Français sont des amateurs de vin. Mais, avec l’inflation certains d’entre eux ont troqué cette boisson avec de la bière. Sommes-nous donc en face d’une chute en matière d’achat en vin en cette année 2023 ?

Les Français consomment-ils moins de vin en ce moment ?

Depuis quelque temps, la consommation du vin a connu une légère baisse. La situation ne s’est pas arrangée, et ce à cause du contexte inflationniste. Effectivement, le prix des bouteilles a augmenté. Cette hausse peut atteindre jusqu’à 9,8%. D’ailleurs, c’est le cas de beaucoup de produits alimentaires. Pour ces derniers, la hausse tourne autour de 16 %. Ces raisons ont poussé les Français à revoir leur consommation en matière de vin. Cependant, ce ne sont pas tous les Français qui diminuent leur consommation ou l’achat en vin.

La baisse concerne surtout les familles. Selon les études qui ont été menées, une baisse d’achat à l’ordre de 14,3% a été notée pour les familles où on recense 3 personnes. Pour les familles où il y a plus de personnes âgées, l’achat en vin a diminué de 11,9%. Certaines personnes ne veulent guère diminuer leur achat. En effet, en étant des amateurs de vin, ils ne peuvent pas se passer de cette boisson. Pour faire face à la hausse des prix, ces personnes ont opté pour les quilles rouges.

Quelles techniques les Français ont-ils utilisées pour continuer à consommer du bon vin ?

Les Français et les vins sont inséparables. En France, il est impensable de déjeuner ou de diner sans une bouteille de vin sur la table. Pour pouvoir perpétuer cette tradition, les Français ont mis en place différentes stratégies pour continuer à boire du vin dans leur quotidien. En effet, les consommateurs continuent à acheter la même quantité de vin. Cependant, ils privilégient la quantité au détriment de la qualité. C’est pour cette raison que les bouteilles de vin blanc sont devenues les plus prisées. Quant au vin rouge, celui-ci connait une baisse de 4,1%.

Les Français sont plus réticents à acheter des bouteilles de vin issues de la gamme. Pour eux, l’essentiel est de continuer à boire du vin, et ce malgré l’inflation. Ils ne veulent pas également que la tradition se perde. Il faut noter que cette stratégie a été appliquée pour bon nombre de produits alimentaires. La gamme n’est plus un critère important pour le choix d’un produit. On opte plutôt pour des articles à bon prix et pas chers. Beaucoup de Français faisaient aussi leurs achats dans les hypermarchés pour pouvoir trouver le meilleur prix. Effectivement, le recours à la grande distribution constitue un moyen efficient pour continuer à boire du bon vin. Ce qui ne fait pas le bonheur des supermarchés.