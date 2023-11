L’huile d’olive évaluée à 16/20 par 60 Millions de Consommateurs est la mieux classée

L’huile d’olive est réputée pour ses nombreux bienfaits, notamment en ce qui concerne la santé cardiovasculaire. Une étude menée par l’INSERM a même démontré que consommer régulièrement de l’huile d’olive réduit de 41% le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) par rapport à ceux qui n’en consomment jamais.

Une protection contre les maladies cardiovasculaires #

Ce super aliment permet en effet de limiter le mauvais cholestérol et d’augmenter le bon cholestérol grâce aux acides gras mono-insaturés qu’il contient. Ainsi, cela permet une diminution du risque de formation de caillots sanguins et de plaques d’athérome, responsables de nombreuses pathologies cardio-vasculaires comme les AVC ou les infarctus.

Un antidiabétique naturel #

En plus de sa capacité à protéger notre cœur et nos vaisseaux, l’huile d’olive pourrait également avoir un impact positif sur la prévention du diabète de type2. Cette maladie métabolique se caractérise par un excès de sucre dans le sang, principalement dû à un manque de production d’insuline, une hormone pancréatique responsable de la diminution du taux de glucose sanguin. L’huile d’olive ralentit la digestion et abaisse donc l’indice glycémique des aliments, explique Raphaël Gruman, expert en nutrition. Par ailleurs, l’oléuropéine, une molécule présente dans l’huile d’olive, stimulerait la production d’insuline selon des chercheurs de Virginia Tech.

L’huile d’olive : un choix judicieux pour notre alimentation #

Toutes ces propriétés font de l’huile d’olive un aliment de choix pour les personnes soucieuses de leur santé et de leur équilibre alimentaire. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, il est essentiel de choisir une huile d’olive de qualité. 60 Millions de Consommateurs a ainsi classé l’huile d’olive à 16/20 comme la mieux évaluée.

Une conservation optimale pour une meilleure qualité #

Pour que l’huile d’olive conserve toutes ses qualités nutritionnelles et gustatives, il est primordial de bien la conserver. Une bouteille hermétique placée à l’abri de la lumière et de la chaleur permettra de préserver au mieux les vertus de cette huile précieuse et aux multiples bienfaits.

Comment intégrer l’huile d’olive dans notre quotidien ? #

Il existe de nombreuses façons d’intégrer l’huile d’olive dans notre alimentation quotidienne. Elle peut être utilisée en assaisonnement, pour la cuisson des aliments ou encore pour confectionner toutes sortes de préparations culinaires. Par exemple, elle se marie très bien avec les légumes, les poissons, les viandes blanches, mais aussi les pâtes ou les risottos.

Le saviez-vous ? Il est bon pour la santé d’utiliser l’huile d’olive au quotidien #

En effet, en remplaçant les matières grasses animales comme le beurre par de l’huile d’olive dans nos préparations, nous participons activement à la régulation de notre taux de cholestérol et à la prévention des maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, l’utilisation de l’huile d’olive en cuisine favorise un meilleur équilibre alimentaire et contribue à lutter contre le surpoids et l’obésité.

En résumé #

L’huile d’olive est un véritable trésor pour notre santé grâce à ses vertus cardioprotectrices et antidiabétiques. En choisissant une huile de qualité, en veillant à sa bonne conservation et en l’intégrant quotidiennement dans notre alimentation, nous mettons toutes les chances de notre côté pour bénéficier pleinement de ses bienfaits et préserver notre organisme.