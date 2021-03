Le bicarbonate de soude, appelé également bicarbonate de sodium, est un composant naturellement présent dans la nature et dans notre corps.

Il peut s’utiliser sous différentes formes – poudre, pâte ou en solution liquide et servir aussi bien pour l’entretien de la maison et du linge que pour les soins du corps.

Le bicarbonate de soude, une poudre pour une multitude d’usages

Le bicarbonate de soude pour le ménage

Le bicarbonate de soude peut être utilisé comme base pour créer de nombreux produits d’entretien faits maison. Pour les formuer, il est possible d’utiliser un bicarbonate de soude technique ou alimentaire. A noter que les gros grains seront plus pratiques pour l’usage domestique mais une granulométrie fine conviendra également.

Cuisine et salle de bain

Le bicarbonate peut être utilisé en crème à récurer et à détartrer dans la cuisine ou dans la salle de bain. Déposé sur une éponge humide, ou en mélange avec du borax, il nettoie les éviers, les robinets, la baignoire, la douche et les plans de travail. Mélangé à du vinaigre blanc, il permet également de désinfecter et retirer les éventuelles traces de calcaire des toilettes.

Ses propriétés décapantes peuvent également être utile pour désincruster les surfaces les plus sales tels que le four, le micro-onde, ou le barbecue.

Pour la vaisselle

Le bicarbonate de soude est particulièrement efficace pour décaper et dégraisser les poêles ou les récipients en plastique. Il peut être utilisé en complément du liquide vaisselle pour réduire les dépôts de calcaire et pour limiter l’utilisation de produit.

Entretien du linge

Le bicarbonate de soude permet de détacher le linge ou encore de retirer les odeurs tenaces des vêtements comme celles de tabac froid ou de transpiration. Ajouté en complément d’une lessive en poudre, il permet également de raviver les couleurs et de limiter le dépôt de calcaire sur les vêtements.

Entretien du lave-vaisselle et de la machine à laver

Utilisé une fois par mois, pendant une phase de rinçage pour le lave-vaisselle, et de lavage pour la machine à laver, le bicarbonate de soude permet de désodoriser, dégraisser et prévenir la formation de calcaire. L’efficacité des deux machines est préservée et leur durée de vie allongée.

Anti-odeur

Le bicarbonate de soude peut être utile pour désodoriser la poubelle, le réfrigérateur, le four, le micro-onde, les placards, les canalisations. Il suffit de placer un peu de poudre à l’endroit voulu. Saupoudré sur les tapis, canapé, fauteuil, matelas ou moquettes, il permet également de retirer les odeurs indésirables.

Le bicarbonate de soude pour la beauté

Pour utiliser le bicarbonate de soude comme soin du corps ou pour fabriquer ses propres cosmétiques, il faut choisir un bicarbonate de soude alimentaire et privilégier une granulométrie très fine.

Soins de la bouche

Le bicarbonate de soude peut être utilisé comme dentifrice : il suffit de saupoudrer sa brosse à dent humide de poudre et de se brosser les dents naturellement. Pour obtenir une pâte de dentifrice plus classique, le bicarbonate peut être mélangé à du chlorure de magnésium et à de l’argile verte.

Le bicarbonate est également reconnu pour ses propriétés blanchissantes des dents. Il permet d’éclaircir les dents sans abîmer l’émail.

Il peut également être utilisé comme bain de bouche, mélangé avec un peu d’eau, pour soulager les aphtes, les gencives ou rafraîchir l’haleine par exemple.

Soins de la peau

Saupoudré sur les aisselles, le bicarbonate de soude peut remplacer le déodorant. Il peut aussi être appliqué sous forme de pâte, après avoir été mélangé à un peu d’eau.

Transformé en pâte et mélangé avec un jus de citron frais, le bicarbonate permet de réaliser un gommage doux et naturel pour éliminer les peaux mortes et les impuretés. Il peut également être utilisé en masque pour traiter les boutons ou résorber l’excès de sébum.

Associé au bain, le bicarbonate de soude permet de neutraliser le calcaire présent dans l’eau et ainsi d’éviter le dessèchement de la peau et de soulager les démangeaisons. La peau est douce et raffermie. Le bicarbonate possède également des propriétés relaxantes.

En complément d’une crème hydratante, le bicarbonate de soude permet d’éliminer les aspérités des zones les plus sèches telles que les genoux ou les coudes pour laisser une peau plus douce.

Soins des mains et des pieds

Un bain de pieds à base de bicarbonate de soude permet non seulement de les détendre et de retirer les peaux mortes mais également de les débarrasser des mauvaises odeurs. Appliqué en pâte sur les mains et les ongles, il nettoie et adoucit la peau.

Soins des cheveux

Le bicarbonate de soude peut servir de base pour fabriquer un shampoing : mélangé à de la farine de maïs pour obtenir un shampoing sec, ou à du vinaigre de pomme pour un shampoing classique.

Ajouter une cuillère de bicarbonate au shampoing classique facilite l’élimination des cellules mortes, retire les résidus de laque, de gel ou de coloration, supprime les odeurs.

Les modes d’utilisation du bicarbonate sont multiples. Il permet de limiter la démultiplication des produits utilisés et de composer ses propres produits ou soins de manière simple et naturelle.