Découvrez 5 précieux conseils pour un premier tatouage. Se faire tatouer n’est pas une décision à prendre à la légère, car cette ancre va vous marquer pour plusieurs années de votre vie, voire toute votre vie.

Ce n’est pas en vous réveillant un bon matin ou sur un coup de tête que vous allez vous dire : je vais me faire tatouer ! Bien décidé(e) ?

Il n’y a pas forcément besoin d’avoir médité longtemps, une bonne raison de se faire tatouer suffit amplement.

Voici les points à tenir compte pour un premier tatouage, et des bonnes raisons de se faire tatouer.

5 conseils indispensables pour un premier tatouage

Un corps sain est la garantie d’un tatouage réussi

Avant l’heure H, votre corps vous réclamera un grand soin pour ne pas que la séance tourne au cauchemar. La veille, il faudra éviter de boire de l’alcool et éloigner également les médicaments (ou aliments) qui risqueraient de rendre votre sang trop fluide.

Et le jour venu, ne sous-estimez pas le petit-déjeuner ainsi que les en-cas à emporter dans son sac. Beaucoup diraient : qu’est-ce que la nourriture a à voir avec le tatouage ? Alors, vous devrez vous rendre à l’évidence que la séance va vous fatiguer puisque vous allez faire face à une certaine douleur.

Un tatouage… un style

Quel dessin ? Quelle écriture ? Quelle couleur ? Ce sont les premières questions que vous devez vous poser, une fois décidé à franchir le pas. Le tatouage est un art, mais il vient également parler de vous.

Vous aurez donc toutes les réponses aux questions précédentes en choisissant à priori le style que vous souhaitez adopter. À ce critère s’ajoute la bonne raison pour laquelle vous avez décidé de vous faire un tatouage.

Où et quand me faire tatouer ?

On ne saura que trop vous conseiller de rejoindre des salons de professionnels pour vous faire tatouer. Ne vous laissez pas tenter par les connaissances et les proches qui disent : « mais on peut te le faire voyons ! C’est facile ! ».

Ensuite, il faut savoir que pour que le processus de guérison se fasse rapidement et sans complication, il faut éviter de vous faire tatouer pendant les saisons de forte chaleur tout comme les saisons de grand froid. Attendez l’automne ou le printemps, car la température joue un grand rôle dans ce processus.

Le prix d’un premier tatouage : un critère à ne pas négliger

On pourra aller jusqu’à dire que le tatouage est un « investissement » ! Oui, parce que ce n’est pas une simple marque que vous allez graver sur votre peau aujourd’hui et que vous allez effacer demain.

Si vous décidez de vous tatouer, choisissez un artiste professionnel et non un amateur qui vous ferait une bonne réduction ! Et comme on a tendance à dire, à un petit prix, la qualité est toujours remise en question. Ne soyez donc pas avare, le prix vous garantira un joli tatouage sur une peau en bonne santé.

Prendre soin de son tatouage en cours de guérison

Puisque c’est votre premier tatouage, il est normal que vous ne sachiez pas comment en prendre soin. Votre tatoueur vous a peut-être donné des conseils, appliquez-les ! Cependant, certains gestes, jugés anodins, peuvent vous être très utiles : lavez-vous les mains avant chaque soin, ne marinez pas votre tatouage, évitez le coup de soleil sur la partie tatouée et ne grattez jamais ! (malgré que ça démange bien hélas !)