Quelle sont les couleurs de cheveux à la mode ? Changer de style n’implique pas forcément de renouveler en intégralité sa garde-robe, ou même de s’astreindre à un régime drastique.

Parfois il suffit juste de modifier sa coupe de cheveux en 2021, selon son envie ou la saison. Cela ne signifie pas que les choix sont simples, et tous bons.

Découvrez les couleurs de cheveux à la mode

Il faut savoir s’arrêter sur la bonne couleur, celle à la fois à la mode et correspondant au teint naturel, à la couleur des yeux.

A noter aussi la tendance d’une légère coloration de certaines mèches de cheveux appelée Ombré Hair.

La couleur roux cet automne est une des couleurs de cheveux à la mode

La période étant à l’automne-hiver, les tendances de couleurs en découlent. C’est pourquoi le roux reste une valeur sûre en ce moment, et peut-être même davantage cette année vu le nombre de grandes marques s’appuyant sur des égéries rousses.

Il y a plusieurs solutions si l’on se dirige vers ces coloris, depuis le roux éclatant jusqu’à l’auburn, en passant par des couleurs flirtant avec le blond dit vénitien.

En revanche, le roux est plus indiqué pour les peaux pâles que pour les teints mâts. Les brunes notamment seront bien plus dans la tendance en s’orientant vers ce choix.

De même que des yeux noisette peuvent pâtir de ce choix, se faire éteindre. Et cette couleur nécessite un entretien de professionnels.

Optez pour des reflets naturels

La bonne idée pour donner un nouveau souffle à son style est également d’opter pour des reflets naturels, soulignant certains traits caractéristiques. C’est simple à mettre en place, et ça fait son effet, notamment si l’on choisit des teintes latines très tendance.

Les cheveux clairs s’adaptent mieux à un dégradé sur la longueur, conservant les racines authentiques et déclinant une gamme de couleurs par la suite.

Les chevelures plus sombres sont le terrain privilégié de vagues éparses de couleurs permettant d’offrir du mouvement, de la profondeur à la coiffure.

Les teintes noir, marron ou ambre fonctionnent particulièrement bien à ce niveau. Ca se marie surtout avec les peaux foncées, mais contrairement à ce qu’on pourrait penser c’est aussi tout indiqué pour les personnes ayant des yeux clairs, notamment bleus, qui ressortiront encore plus.

La couleur blond polaire au TOP des couleurs de cheveux à la mode

En automne-hiver, le temps a beau tourner à l’austère, il n’en est pas forcément ainsi des couleurs de cheveux. Même à cette période les extravagances peuvent être à la mode. Le désormais populaire blond polaire ne perd pas de son charme.

Il faut toutefois le préférer sur une chevelure souple et non raide, à moins d’une coupe très courte ou d’un carré plongeant.

Et il s’adapte à tout type de peau. Les couleurs très remarquables, le rose, le jaune ou le violet, se sont banalisées grâce notamment à internet.

Il en est de même pour les couleurs synthétiques plus calmes comme le vert ou le bleu marine. Ca ne va pas à tout le monde et ça dépend beaucoup de la coupe de cheveux, mais pour celles qui voulaient tenter sans trop oser, c’est peut-être le bon moment.

Découvrez le tuto vidéo sur le blond polaire

La bonne alchimie d’une coiffure dépend de bien d’autres facteurs que la mode. Mais au sein de celle-ci, une fois trouvé l’équilibre entre justesse par rapport au visage et à la chevelure d’origine et bien-être et confort, la tendance ici donne le ton des bonnes idées dans lesquelles puiser.

Les différentes couleurs peuvent aussi être utilisées pour la teinture des aisselles.