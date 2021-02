Les tatouages sur l’avant-bras des femmes sont un formidable moyen d’exprimer qui l’on est. Ils peuvent avoir une signification très profonde ou être simplement à but esthétique.

On a souvent tendance à croire que le tatouage est une pratique plutôt masculine. Pour une femme, se faire tatouer est donc une véritable manière de s’affranchir du regard des autres.

Que cela soit votre premier tatouage ou une continuité, on vous propose un grand choix de dessins et d’idées.

44 idées de tatouages sur l’avant-bras d’une femme

Un tatouage à l’avant-bras est une excellente idée. Il est visible dès que les beaux jours arrivent. Mais vous pouvez aussi aisément le cacher en cas de besoin.

Des stars ont adopté un tatouage sur l’avant-bras

Pas besoin de bonnes raisons pour un tatouage : De nombreuses personnalités choisissent cet emplacement. Certaines optent pour des tatouages discrets sur cette zone comme c’est le cas pour Kristen Stewart, Zoe Kravitz, ou Miley Cyrus. D’autres osent la « manchette » comme Alizée ou Cœur de Pirate.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kristen Stewart (@kristenstewartx)

Les styles des tatouages sur l’avant-bras

Vous l’aurez compris, il existe aujourd’hui des centaines de styles de tatouages sur l’avant-bras et beaucoup de tatoueurs très talentueux sont capables de réaliser de très belles œuvres sur votre peau.

La mode des tatouages minimalistes

Les plus réticentes peuvent opter pour les tatouages minimalistes, de taille aussi petite que vous le souhaitez, ils peuvent symboliser quelque chose qui vous tient à cœur et rester très sobres à la fois. Discrétion assurée !

Les tatouages styles « manchette » sur l’avant-bras

Pour les plus audacieuses, il existe les tatouages appelés « manchette » mentionnés précédemment. Ce sont des tatouages qui recouvrent la totalité de l’avant-bras. On peut bien-sûr laisser libre cours à ses envies et dessiner ce qui nous plaît, mais on peut aussi succomber à certaines tendances très à la mode en ce moment.

Optez pour un tatouage japonais sur le bras

Tout d’abord, il y a le tatouage japonais. Traditionnellement utilisé par les premiers habitants du Japon pour se protéger des mauvais esprits, ce type de tatouage, encore récent en France, séduit de plus en plus de monde. Ce sont des motifs très riches en textures et couleurs différentes qui rappellent la culture japonaise et sont de véritables œuvres d’art.

Et les tatouages tribaux

On peut aussi parler des tatouages tribaux, mode un peu moins récente mais encore d’actualité néanmoins. C’est une forme de tatouage d’origine polynésienne représentant des formes géométriques complexes qui donne du caractère à la personne qui le porte.

Voici 44 idées de tatouages sur l’avant-bras

Voilà une présentation de 44 tatouages sur l’avant-bras pour femme, à vous de faire votre choix