Découvrez les 10 exemples au top d’une coupe de cheveux mi-long. Vous avez envie d’une coupe magnifique pour 2021, mais ne savez pas quel style adopter ?

On vous dévoile les dernières tendances des coupes de cheveux d’une femme?!

Coupe de cheveux mi-long – Une coupe intemporelle pour toutes les femmes

Tout comme au printemps, la rentrée correspond à la période où l’on a envie de changer de look. Si côté coloration on est séduit par le Bronzing hair, l’Ombré hair couleur sable ou encore le blond polaire, cette saison on mise pour les coupes mi-longues, qui signe son retour.

Les couleurs de cheveux à la mode contribue aussi à la beauté de votre coupe, donc n’hésitez pas à y réfléchir.

Cette année a été marquée par les folies capillaires. Les fashionistas les plus audacieuses ont osé le Smoky Lilac ou le Blorage alors que les plus discrètes privilégient le balayage highlights avec un blond tendant vers le sable ou l’ombré rose gold. Si vous avez trouvé la coloration qui vous interpelle, qu’en est-il de votre coupe de cheveux??

Au printemps dernier, les stars craquaient pour le blunt bob, un carré court et très symétrique. Aujourd’hui, le mi-long fait fureur auprès de tous types de cheveux.

Dégradé flou, carré plongeant, carré long, coupe lisse ou encore bouclée, ce look met en valeur le visage en offrant un style imparable à la coiffure.

Une coupe de cheveux mi-longs, pourquoi ?

Les fashionistas ayant appliqué de l’huile de ricin des mois durant trembleront certainement à l’idée de couper leur belle chevelure tandis que celles qui remarquent que leurs pointes n’en peuvent plus pensent que c’est un excellent compromis.

Très pratique et féminine, la coupe mi-longue s’adapte à merveille au quotidien d’une femme moderne. Entre longue et courte, elle est facile à entretenir et transforment vos cheveux en vrais caméléons : attachés ou détachés, on a toujours cette assurance d’être bien coiffé?!

Que vos cheveux soient raides, frisés, secs, ondulés ou lisses, on craque vite pour l’effet moderne et propre de la coupe. Les cheveux mi-longs peuvent se porter la journée, de manière working-girl, et la soirée, accessoirisés ou relevés en chignon.

Pour choisir votre coupe mi-longue, vous pouvez faire jouer les longueurs, la matière, les mèches et la frange. Pour une coiffure très originale et de caractère, osez miser sur la couleur ou les effets dégradés.

Attention, gardez un œil sur la forme de votre visage pour une coupe bien adaptée. Si vous avez un front large par exemple, optez pour une frange longue et épaisse. Si votre visage est rond, préférez une coupe lisse ou effilée.

Pour un visage plus ou moins fin, vous pouvez opter pour une coupe volumineuse, avec des boucles vaporeuses et glamours. Visualisez notre sélection de 10 coupes mi-longues pour découvrir celle qui vous correspond le mieux?!

Coupe de cheveux mi-long – Le half bun

Chic et bohème, le half bun peut se porter pour toutes les occasions et accorde une originalité exceptionnelle à votre coiffure.

Coupe de cheveux mi-long – La demi-couronne torsadée

Cette magnifique coupe de cheveux mi-longs est idéale pour un style printanier ou champêtre. Vous pouvez ajouter quelques fleurs ou un nœud papillon pour vous distinguer.

Coupe de cheveux mi-long – Le low bun

Simple à réaliser, le low bun offre un look très chic, notamment lorsque vous le porter avec une raie au milieu.

Coupe de cheveux mi-long – La demi-tresse

Cette coupe s’invite partout, que ce soit chez les stars, les instagrameuses ou encore les blogueuses de beauté.

Coupe de cheveux mi-long – La tresse de boxeuse

Simple à adopter et infiniment déclinable (en chignon, simple, double, en épi…), la tresse de boxeuse s’impose aujourd’hui comme un véritable must have beauté.

Coupe de cheveux mi-long – La tresse sur le côté

Cette coupe est une jolie option pour adopter un style à la fois élégant et décontracté.

Coupe de cheveux mi-long – La tresse africaine

Élégante et très féminine, la tresse africaine vous offre la possibilité de valoriser votre visage avec beaucoup de style.

Coupe de cheveux mi-long – Les tresses plaquées

Magnifiques, elles donnent une illusion de couronne de cheveux qui s’adaptent à toutes les occasions.

La queue de cheval basse

Cette coiffure intemporelle accorde le ton de votre style et vient finaliser une tenue pour définir la touche de votre choix.

Coupe de cheveux mi-long – La queue de cheval de côté

Dévoilant la nuque et les épaules, ce type de coiffure vous offre plus de sensualité et de romantisme.

Ces 10 de coupes de cheveux mi-long sont des exemples pour vous donner des idées pour votre coiffure.