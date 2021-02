Le masque à l’or est un soin cosmétique qui fait rêver les beautystas du monde entier. Oui, l’or… Désormais, ce produit de luxe ne se porte plus uniquement au doigt, autour de la poignée, autour du cou, mais également sur le visage.

En tissu, en patch ou en crème, il se décline en différentes variantes pour s’introduire dans les routines beauté des femmes soucieuses de leur capital jeunesse.

Mais ça vaut vraiment le coup ? Est-ce efficace pour la peau ou juste un pur concept marketing ?

Découvrez ce que le masque à l’or peut faire sur votre visage.

De l’or pour une peau jeune, resplendissante et lumineuse à souhait

De nombreuses enseignes proposent aujourd’hui de différents soins à base d’or : des plus chers aux plus abordables. En tout cas, le but recherché est le même : préserver la jeunesse et retrouver l’éclat de la peau.

C’est tout l’intérêt du masque à l’or, car il convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Il protège la peau contre les effets malfaisants de la pollution, le tabagisme et le stress.

Ainsi, il réduit l’apparition des rides et des taches sur le visage. Ses propriétés revitalisantes et tonifiantes permettent de booster l’épiderme et d’apporter de la brillance à la peau.

Sachez qu’il en a pour la peau et pour les yeux. Vous pouvez vous offrir ces masques de luxe si les signes de fatigue s’affichent sur votre visage. L’idéal est de vous asseoir confortablement sur un fauteuil.

Certains masques à l’or sont un peu difficiles à appliquer, car ils ont tendance à couler. Une fois l’application terminée, laissez l’or agir pendant un quart d’heure jusqu’à ce que les patchs se rétractent.

Résultat : la peau et le regard sont sublimés. Plus les moindres marques de fatigue n’apparaissent sur votre visage. Qui ne serait pas intéressée ?