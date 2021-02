De plus en plus à la mode, les tatouages minimalistes ont réellement commencé à être mis au goût du jour dans les années 80. D’abord symbole de contestation de l’ordre établi, ou plutôt signe d’une rébellion et d’un style marginal, le tatouage est l’égérie de certaines célébrités, surtout depuis les années 1990-2000.

On peut en avoir peur : de nombreuses idées émergent lorsque l’on parle de tatouage, telles que l’idée de douleur, la peur que cela ne reste gravé à vie et qu’on ne puisse plus l’enlever si on en a envie dans le futur, la peur que cela ne se voie trop…

40 idées de tatouages minimalistes aux top

Un tatouage minimaliste, qu’est-ce que c’est exactement ?

Parmi les innombrables types de tatouages inventés, il existe ce que l’on appelle les tatouages minimalistes, de plus en plus à la mode. Il s’agit plus précisément de tatouages fins, esthétiques et, surtout, discrets.

Ils se caractérisent par des petites formes, très simples et discrètes, et également très sobres. Ils ont l’avantage d’être élégants et donc d’être dans la grande majorité très agréable à l’œil, stylisés à souhait.

De plus, et ceci représente un avantage majeur, les tatouages minimalistes sont réalisés rapidement puisqu’ils demandent peu de remplissage, de par leur petite taille, et permettent donc de réduire grandement la douleur, surtout s’il s’agit d’un premier tatouage.

Les plus répandus sont les tatouages sur l’avant-bras.

Un nombre incroyable de célébrités ont des tatouages

De très nombreuses personnalités mettent à l’honneur, depuis les années 1990 , ces tatouages minimalistes. Que ce soit des acteurs et actrices, des chanteurs.ses ou des sportifs.ves, les tatouages se font de plus en plus voir, de manière à ce qu’ils soient mis en avant et même considérés comme la marque de fabrique de certaines stars.

Ainsi, la chanteuse et actrice Selena Gomez met-elle en avant ses célèbres tatouages minimalistes constitués de lettres, sur plusieurs parties de son corps : le mot « Rare » tatoué sur son cou, ou encore la lettre « g » également tatoué sur son cou…

De même, l’actrice Zoë Kravitz arbore un tatouage de flèche sur son bras droit, et une plume ainsi qu’une sirène tatoués sur son bras gauche. La majorité des artistes de rock actuels, mais plus encore les artistes de heavy metal ou de hip hop, portent des tatouages.

Tendances des tatouages minimalistes

Tendance tatouage sur l’avant bras pour femme

La tendance du tatouage sur l’avant-bras est aux fleurs (souvent des roses) tatoués sur les avant-bras, pour ce qui concerne les femmes.

Tendance des tatouages sur le cou

Pour que le tatouage soit élégant et discret, tout en n’étant pas caché, nombre de femmes mettent en valeur leur tatouage minimaliste sur le cou en relevant leurs cheveux par un chignon. Il s’agit le plus souvent de lettres, de mots ou de petites têtes d’animaux (des cerfs, notamment).

Tendance du tatouage minimaliste pour un homme

Les hommes préfèrent généralement les tatouages minimalistes représentant de simples lignes, ou bien un ou deux mots écrits en toute petit. Ils aiment également ceux qui offrent un effet 3D, très à la mode !

Voici les 50 tatouages minimalistes au top

Voilà, à vous de choisir parmi ces tatouages minimaliste.