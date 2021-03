Après le Tie & Dye et l’Ombré Hair, le Bronzing Hair est la nouvelle tendance de coloration de vos cheveux.

En ciblant quelques mèches autour du visage, cette technique permet de créer des reflets dorés ou cuivrés dans les cheveux.

Découvrez le Bronzing Hair et sublimez votre chevelure avec ce look frais et estival !

Découvrez le Bronzing Hair

En quoi consiste le Bronzing Hair ?

Le Bronzing Hair, « chevelure bronzée » en français, est une nouvelle technique de coloration qui consiste à éclaircir et à dorer quelques mèches, sans dénaturer la couleur naturelle avec une coupe de cheveux mi-long par exemple.

À l’instar de la poudre de soleil qui illumine votre teint, le Bronzing Hair imite l’action du soleil sur vos cheveux. Le résultat est subtil : seules certaines mèches judicieusement choisies sont éclaircies, pour un effet totalement naturel.

De plus, en réchauffant la chevelure, cette méthode a pour effet d’adoucir les traits et d’apporter une touche de vitalité.

Si vous n’avez pas l’occasion de partir en vacances, ou si vous aimeriez un peu plus de reflets dans vos cheveux sans en faire trop, c’est la tendance qu’il vous faut !

De nombreuses célébrités l’ont déjà adoptée, comme la mannequin Rosie Huntington-Whiteley ou l’actrice Jessica Alba.

Comme pour l’Ombré Hair, le Bronzing Hair convient aussi bien aux brunes qu’aux blondes. Les chevelures plus foncées seront légèrement éclaircies par endroit, comme après une exposition au soleil naturelle.

Les chevelures claires au contraire seront réchauffées et illuminées. Seules quelques mèches seront travaillées, autour du visage et au niveau des longueurs principalement.

En effet, le but n’est pas de changer la couleur des cheveux naturelle mais plutôt d’apporter quelques nuances plus chaudes.

Pour un résultat réussi, l’important est de choisir des teintes qui s’accordent parfaitement avec celles de vos yeux et de votre peau. Elles seront ensuite appliquées en dégradé, pour ne pas créer de démarcation avec la couleur naturelle des cheveux.

En général, un mélange de coloris clairs et foncés est utilisé, afin de donner une impression de relief et de contraste.

L’un des principaux avantages du Bronzing Hair est qu’il est facile de prendre soin de ses cheveux : il suffit de faire quelques retouches et d’estomper la couleur au niveau des racines.

Découvrez le Bronzing Hair en vidéo

