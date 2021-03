Découvrez nos conseils beauté pour 2021. Comme vous le savez très certainement, notre apparence est une partie de ce que nous sommes.

Chaque année, la mode de la beauté change.

Et la sensation d’être à son meilleur peut être un réel stimulant de confiance en soi. Tout comme la mode évolue au quotidien, la beauté évolue aussi ! Il n’est pas nécessaire que votre apparence soit onéreuse ou compliquée.

Il suffit juste d’observer attentivement quelques conseils ou secrets de beauté appropriés, et le tour est joué ! En effet, il existe des éléments importants pouvant vous aider à paraître et à vous sentir bien à moindre coût et avec le moins d’efforts possible.

Voici 4 conseils beautés indispensables en 2021

Bien choisir son nettoyant

Si vous appréciez l’usage de l’eau et du savon, il serait important de revoir votre stratégie de nettoyage. Il est en effet recommandé d’utiliser le nettoyant le plus doux que l’on puisse trouver, et de l’utiliser avec parcimonie.

Bien que certaines personnes soient tentées de se laver plusieurs fois le visage par jour (surtout elles ont une peau grasse), cela est fortement déconseillé. Le nettoyage excessif n’aide pas, mais si en plus vous faites usage d’un produit agressif, notamment le savon, vous pourriez endommager votre peau.

En effet, si vous vous lavez le visage trop souvent (plus de deux fois par jour) avec des produits agressifs, vous risquez d’endommager la barrière lipidique naturelle qui maintient votre peau en bonne santé.

Il est aussi important de bien choisir sa coupe de cheveux en 2021. Une bonne coiffure comme le carré plongeant, le ombré hair ou le bronzing hair peut aussi vous faire paraître plus jeune, à condition qu’elle soit bien réalisée.

Utilisez les bons outils

Vous pouvez avoir le meilleur fard, le fond de teint le plus luxueux et bien plus encore, mais tout cela ne sert pratiquement à rien si vous n’avez pas les outils appropriés pour les appliquer. En effet, vous ne saurez pas les mettre en valeur. C’est à ce moment que vous vous posez sûrement la question de savoir ce que l’on entend par « bons outils » !

Les pinceaux de maquillage par exemple doivent non seulement être doux pour la peau, mais avoir aussi de la substance, afin que le produit puisse être aisément déplacé à la surface de votre épiderme.

Si vous trempez un pinceau dans le fard à joues et que la couleur tombe avant d’arriver sur votre visage, alors c’est un mauvais pinceau. Il en est de même pour votre vernis à ongle.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre hydratant

Si votre peau est sèche, normale ou grasse et que vous avez les moyens d’acheter qu’un seul produit de soins pour votre peau, les experts vous conseillent de tout miser sur un bon hydratant. Parfois, tout ce qu’il vous faut réellement, c’est un nettoyant doux et un bon hydratant, et vous pouvez enlever des années à votre visage.

Quand la peau est sèche, chaque ride est accentué, ce qui donne l’impression que vous êtes plus âgé. Si votre âge varie entre 20 et 40 ans, alors les produits hydratants vous donneront en partie la protection nécessaire pour empêcher votre peau de vieillir prématurément.

N’oubliez pas de bien choisir votre rouge à lèvre, il est un des maquillages les plus importants pour présenter votre féminité.

La crème solaire est votre meilleur protecteur contre la vieillesse

Avant de consulter un chirurgien plasticien, avant d’acheter la crème anti-âge la plus coûteuse, bref, avant de toute chose, pensez au préalable à mettre de la crème solaire. En plus de réduire le risque de cancer de la peau, l’écran solaire est aussi un secret de beauté étonnant et très apprécié qui peut aider à préserver une peau jeune.

Le pourquoi et le comment sont assez simples ! En effet, lorsque l’écran solaire obstrue les UV nocifs du soleil, elle obstrue aussi leurs effets de vieillissement. Selon certaines études, sans la protection d’une crème solaire, quelques minutes d’exposition journalière au soleil au fil du temps peuvent causer des changements notables dans l’apparence et la sensation de la peau.