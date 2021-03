Découvrez le repulpeur de lèvres. De plus en plus de femmes veulent des lèvres plus volumineuses. Chirurgie, injection… il existe un grand nombre de solutions pour y arriver.

Certaines personnes utilisent même des techniques maisons plus ou moins dangereuses.

Le repulpeur à lèvres est un outil naturel simple, efficace et sans danger pour avoir des lèvres pulpeuses et séduisantes. Pour beaucoup de femme, il fait partie du make up de base.

Découvrez le repulpeur de lèvres : pour donner du volume aux lèvres

Qu’est-ce que le repulpeur de lèvres ?

Le repulpeur à lèvres est un outil qui permet de donner plus de volume aux lèvres sans avoir recours à la chirurgie ou aux injections.

C’est une solution naturelle qu’il faut absolument avoir dans sa trousse de maquillage. Il contient des agents actifs comme l’acide hyaluronyque qui augmente la production de collagène. Cette protéine est le principal actif qui permet de retendre et de raffermir la peau.

Les repulpeurs irrite un peu les lèvres pour les faire gonfler. Pour arriver à ce résultat, ils utilisent des extraits naturels de cannelle, de menthe, de poivre, de caféine…

Ainsi, les lèvres sont stimulées pour produire du collagène et les extraits rectifient les petites rides ou les petites fissures des lèvres.

Pour adoucir l’effet de gonflement et d’irritation, ils contiennent également des produits hydratants et nourrissants comme de l’huile d’olive, de la camomille ou de l’aloe vera.

Les lèvres sont protégées et hydratées en profondeur pour que l’effet puisse durer le plus longtemps possible. Il ne présente actuellement aucun danger. Il n’y a presque aucun avis négatif sur internet ou sur les forums.

Pour que le repulpeur puisse fonctionner convenablement, les lèvres doivent être au préalable correctement hydratées sans coupures ou peaux mortes. Pour éviter cela, il est possible de faire un masque hydratant ou un gommage sur les lèvres.

Il suffit ensuite de l’appliquer sur le centre des lèvres et de l’étaler jusqu’aux coins de la bouche. Pour plus de simplicité et ne pas en mettre plein les mains, les repulpeurs sont disponibles en sticks sous forme de rouge à lèvres.

Après quelques minutes, vous pouvez l’essuyer avec un coton sec ou un mouchoir doux. Si vous en avez l’habitude, vous pouvez appliquer ensuite votre rouge à lèvres pour donner encore plus de couleur, de volume et de féminité.

Pour plus de brillance et de volume, il est également possible d’ajouter une touche de gloss repulpeur. Pour les faire ressortir, nous vous conseillons de dessiner le contour des lèvres avec un crayon.

Il peut être utilisé plusieurs fois dans la journée, le matin et le soir avant de sortir en soirée par exemple.

Astuce pour repulpeur de lèvres

Pour plus de volume au quotidien et optimiser les résultats de repulpeur, les lèvres doivent être hydratées plusieurs fois par jour.

C’est une partie du corps qui est très sensible aux agressions extérieures comme la pollution, les lèvres gercées. Pour cela, vous pouvez utiliser un baume chaque jour.