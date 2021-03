Quelle est la tendance coiffure du moment, celle qui fait tourner les têtes par son originalité ? Le balayage inversé, aussi appelée reverse balayage.

Nous vous expliquons brièvement le principe de cette coupe de cheveux pour femme.

Découvrez le balayage inversé

Balayage classique vs balayage inversé

Avec le balayage classique, une partie de la chevelure est éclaircie. Le balayage inversé (reverse balayage), de son côté, vise à foncer les pointes en laissant le reste des cheveux naturels (ou colorés, si tel est le cas).

Si dans les années passées, les techniques du tie and dye et de l’ombré venaient éclaircir les pointes pour rendre le visage plus lumineux avec un excellent résultat, force est de constater que le balayage inversé, à la fois singulier et raffiné, se distingue tout aussi avantageusement.

Entretien minime pour les cheveux blonds

Il ne faut pas se le cacher, le balayage classique exige de l’entretien. Une visite chez le coiffeur tous les deux à trois mois est nécessaire afin que la chevelure conserve tout son éclat.

Avec le balayage inversé, lorsqu’on a les cheveux clairs, l’entretien est simplifié puisqu’il suffit de foncer la pointe des cheveux.

Ce procédé ne requiert pas de décoloration et par le fait même, évite de porter atteinte à la fibre capillaire.

Un peu plus d’entretien pour les cheveux foncés

Par contre, les personnes aux cheveux foncés intéressées par le balayage inversé devront visiter leur coiffeur un peu plus souvent car il faut, à ce moment, éclaircir les racines. Mais le résultat vaut la peine de fournir ce petit effort.

Comme le bronzing hair ou le ombré hair, le balayage inversé est une technique intéressante car elle offre la possibilité de changer de tête avec modération.

C’est donc une tendance géniale pour les moins audacieuses d’entre nous qui désirent quand même bien paraître. On se lance alors ?