Les femmes asiatiques sont connues dans le monde entier pour leur beauté naturelle grâce à leur soin coréen si particuliers. En effet, elles arborent une peau saine et lisse, si bien qu’il est souvent compliqué de deviner leur âge.

Si certains pourraient penser que leur secret pour conserver une jolie peau est uniquement génétique, il n’en est rien.

Celles-ci possèdent plutôt de nombreuses astuces beauté, qui consistent notamment à se servir de produits de beauté et de soin coréen, grâce auxquelles elles réussissent à conserver une peau éclatante.

Découvrez les astuces de beauté des femmes asiatiques

Mais alors qu’elles sont exactement les astuces beauté des femmes asiatiques ? Nous avons regroupé pour vous, ci-dessous, leurs gestes beauté les plus efficaces.

L’éponge Konjac

L’éponge Konjac est un accessoire très prisé des femmes asiatiques dans leur routine beauté.

Ainsi, grâce à l’éponge Konjac vous pourrez nettoyer votre peau tout en douceur, sans l’agresser.

Pour cela, il vous suffit de laisser tremper votre éponge quelques minutes dans de l’eau tiède puis de la passer sur l’ensemble de votre visage en faisant de petits mouvements circulaires. Votre peau sera alors débarrassée de l’excès de sébum et des impuretés accumulés tout au long de la journée.

Réaliser un nettoyage complet de votre visage

Pour conserver une jolie peau en bonne santé, les femmes asiatiques réalisent, de façon hebdomadaire, un nettoyage en profondeur de leur visage. Certains racontent même que ces dernières iraient jusqu’à appliquer dix-sept produits différents sur leur visage !

Pour réaliser un soin de votre peau en profondeur, vous devrez appliquer vos produits cosmétiques dans un ordre bien particulier. Il faudra commencer par les produits plus légers, pour ensuite passer aux soins crémeux et terminer par les crèmes à la texture plus épaisse.

Cet ordre précis permettra à la peau de profiter au maximum des actifs contenus dans vos cosmétiques.

Protéger sa peau des UV

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué mais les femmes asiatiques craignent les rayons du soleil et font tout pour s’en protéger. En effet, les UV peuvent être néfastes pour la peau et vont, entre autres, accélérer le phénomène de vieillissement cutané et l’apparition de tâches pigmentaires, c’est pourquoi il est indispensable de ne pas s’y exposer sans une protection adaptée.

Même si vous ne vivez pas dans une région particulièrement ensoleillée, il est conseillé d’appliquer un soin avec un SPF adapté à votre type de peau, avant de sortir de chez vous. Vous pourrez ainsi conserver une peau lisse et uniforme le plus longtemps possible.

L’eau de riz

Une astuce naturelle et économique utilisée par les femmes asiatiques consiste à récupérer l’eau de riz.

Pour cela, lorsque vous cuisiner du riz, vous devrez conserver l’eau de cuisson. Vous pourrez ensuite l’appliquer directement sur votre peau qui sera alors plus éclatante. Vous pourrez également vous en servir comme eau de rinçage pour vos cheveux après le shampoing, ceux-ci seront alors beaucoup plus brillants.

La méthode 4-2-4

Enfin, pour obtenir une aussi jolie peau que les femmes asiatiques, vous pouvez, vous aussi, utiliser la méthode du 4-2-4 lorsque vous nettoyez votre peau.

Pour ce faire, vous devrez appliquer un soin hydratant, comme une huile démaquillante, sur votre visage et le masser durant quatre minutes. Ensuite, vous devrez laissez agir durant deux minutes un soin purifiant et nettoyant avant de rincer l’ensemble de votre visage à l’eau claire pendant quatre minutes.

Cette méthode particulièrement efficace, qui est également connue sous la dénomination de nettoyage en deux temps, vous permettra de garder une peau nette et saine