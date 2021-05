Découvrez vite toutes les coiffures pour femme de l’été 2021 pour être au top avec le retour des beaux jours. Comme les vêtements, les coiffures à la mode changent également selon les saisons.

Avec l’arrivée prochaine de l’été, c’est le moment idéal pour changer de coupe cheveux et adopter l’une des coiffures les plus tendances de cette année.

Pour vous aider à choisir la coiffure qui vous le convient le mieux, rendez-vous ci-dessous pour avoir un aperçu des coiffures de l’été 2021.

Quelles sont les coiffures pour femme de l’été 2021 qu’il faut absolument adopter ?

Cet été, pour être au top même sur la plage, en plus de choisir un maillot de bain tendance, il faudra adopter la mode des cheveux courts.

La coupe de cheveux pour femme pixie

Ainsi, si vous n’avez pas peur d’un changement radical, vous pourrez essayer la coupe pixie. Cette coupe très courte est très facile à coiffer et convient aussi bien aux cheveux lisses qu’aux cheveux ondulés.

Osez le carré droit cet été

Pour un changement moins important, vous pourrez vous laisser tenter par un carré droit bien structuré. Cette coupe, indémodable, sera encore très en vogue cet été.

Vous pouvez demander un carré légèrement plongeant ou encore un carré long, au niveau des clavicules, pour être certaine de faire fureur sur le sable.

De plus, cette coupe s’adapte à n’importe quel type de chevelure, des cheveux fins aux cheveux les plus épais.

La coupe de cheveux shag pour femme cet été

Pour un petit peu plus d’originalité, vous pouvez opter pour la coupe shag, une tendance présente depuis l’année dernière. Si vous ne connaissez pas encore cette coupe, c’est une coupe dégradée et très effilée, parfaite pour les cheveux les plus épais.

Elle ne demande que très peu d’entretien en raison de son aspect sauvage. Pour être à la pointe de la mode, portez-la avec des cheveux bouclés.

Les cheveux version XXL seront à la mode durant l’été 2021

Enfin, si vous ne voulez surtout pas toucher à vos longueurs que vous avez mis tant de temps à obtenir, soyez rassurée. En effet, cet été les cheveux version XXL seront également très à la mode.

Dans un esprit vintage années 1970, n’hésitez pas à opter pour une frange rideau ou une frange droite qui permettra de structurer votre chevelure de sirène.

Quels accessoires capillaires porter cet été ?

Pour être tendance cet été 2021, vous pourrez accessoiriser votre chevelure.

La queue de cheval cet été

Ainsi, si vous aimez les queues de cheval, réjouissez-vous puisqu’elles seront toujours très à la mode cette saison.

Le retour des chouchous colorés dans les coiffures pour femme de l’été 2021

Vous pourrez attacher vos cheveux avec de gros chouchou colorés pour suivre la tendance des années 1990 qui revient en force cette saison. Vous devrez porter votre queue de cheval bien haute et de façon structurée.

Osez la bubble ponytail cet été 2021

La bubble ponytail est également l’une des nouvelles modes à suivre cet été. Une fois votre queue de cheval classique réalisée, il vous suffira de placer à intervalles réguliers des élastiques sur la queue de cheval qui formeront des sortes de bulles.

Ensuite, vous pourrez opter pour des tresses que vous pourrez attacher avec de petits élastiques fleuris pour un côté bohème.

Si vous n’avez pas l’habitude de réaliser des coiffures, pour mettre en valeur facilement vos cheveux et sans trop d’efforts, vous pouvez opter pour un chapeau tendance. En effet, cet été 2021, les chapeaux seront très prisés des modeuses.