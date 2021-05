Découvrez vite la nouvelle tendance du crystal skin pour afficher une peau éclatante cet été 2021. Cette nouvelle tendance fait fureur depuis quelques semaines dans le monde du skincare.

Déjà adoptée par les américaines, cette mode venue du droit d’Asie, arrive doucement chez nous. Cette dernière vous promet d’obtenir une peau lumineuse et éclatante comme si vous sortiez tout juste d’un soin en institut.

Alors rendez-vous ci-dessous pour découvrir la tendance du crystal skin.

La tendance du crystal skin pour avoir une peau parfaite cet été 2021

Si vous rêvez d’afficher une jolie peau fraîche et éclatante, c’est possible en adoptant la tendance du crystal skin. Pour obtenir une peau éclatante, il vous suffit d’utiliser les bons actifs et de comprendre comment ils vont agir sur votre épiderme.

Pour cela, il vous faudra la routine beauté qui vous correspond le mieux, mais surtout de vous y tenir au quotidien.

Tout d’abord, il est essentiel de vous demander si vous avez bien la bonne combinaison de produits. Cette dernière doit contenir des soins hydratants qui vont nourrir votre peau en profondeur mais aussi des ingrédients qui vont régénérer votre, comme le rétinol par exemple.

Vous devrez privilégier des masques hydratants et des actifs qui vont protéger votre épiderme contre les agressions extérieure, comme des céramides ou encore des huiles.

Le but est de réussir à mettre en place une routine beauté qui prendra soin de votre peau sans l’étouffer pour autant.

Vous pourrez ainsi afficher une jolie peau pour cet été sur laquelle vous pourrez appliquer votre autobronzant et afficher un teint hâlé grâce à des recettes naturelles d’autobronzants.

Quels produits utiliser pour afficher une peau transparente et éclatante ?

Pour pouvoir afficher une peau lumineuse et éclatante, vous devrez inclure le massage du visage au sein de votre routine beauté du matin. Pour ce faire, vous devrez vous munir d’un rouleau de massage et vous focaliser sur les contours de votre visage. Cela va permettre de favoriser la circulation du sang et diminuer les éventuels gonflements.

Pour nourrir votre peau, n’hésitez pas à appliquer une huile avant d’effectuer votre massage. N’ayez pas peur de faire de petites pressions pour que l’huile pénètre bien.

Le plus important concernant la tendance du crystal skin, consiste à choisir des produits adaptés. La mode est d’utiliser peu de produits mais des bons produits. Il n’est pas utile d’appliquer dix soins différents pour obtenir une peau lumineuse.

Lorsque vous utiliser vos soins, vous devez seulement vous assurer qu’ils se combinent bien entre eux. Il est donc essentiel de vérifier la composition des produits que vous choisissez.

Pour l’application, vous devrez procéder selon l’épaisseur des produits que vous avez décidé d’utiliser. Cela signifie que vous devrez d’abord appliquer votre soin le plus léger et terminer par votre huile ou votre crème hydratante, plus épaisse. Celle-ci va former une sorte de barrière protectrice.

N’oubliez pas non plus d’inclure un tonique dans votre routine beauté pour afficher une peau lumineuse. Le tonique va permettre de rafraîchir votre épiderme et le préparer pour vos autres soins.