Découvrez vite comment adopter la tendance maquillage du cloud skin pour être tendance cet été 2021. Le cloud skin est la nouvelle technique maquillage à suivre pour être au top au retour des beaux jours.

Avec l’arrivée du soleil et des températures plus agréables, il est grand temps de troquer son maquillage de l’hiver pour un make-up plus léger et aérien. C’est ce que vous promet la technique du cloud skin.

Mais alors qu’est-ce que cette nouvelle tendance make-up exactement ? Et surtout comment l’adopter ?

Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur le maquillage à appliquer cet été 2021.

Découvrez la tendance maquillage du cloud skin en 2021

Qu’est-ce que la tendance du cloud skin ?

Le cloud skin est la dernière tendance make up venue de Grande-Bretagne. Celle-ci a été mise au point par le maquilleur Dominic Skinner.

Cette technique signifie littéralement, peau de nuage. Ainsi, avec cette méthode de maquillage, vous obtiendrez un teint à la fois lumineux, naturel et frais.

Pour autant, lumineux ne signifie pas forcément brillant ou pailleté. Pour adopter la tendance du cloud skin, il vous faudra laisser votre highlighter au placard.

Si vous n’êtes pas une experte du maquillage, ne vous inquiétez pas. Cette technique est accessible à toutes très facilement, à condition de connaître les bons gestes.

Tout d’abord, avant toute chose, vous devez commencer par préparer votre peau. Pour cela, vous devrez nettoyer votre visage et l’hydrater, à l’aide d’une huile par exemple. Vous pouvez également suivre la méthode du crystal skin qui vous aidera à obtenir une jolie peau.

Une fois que vous avez bien hydraté votre peau, vous allez pouvoir commencer à travailler votre teint.

Pour cela, préférez un fond de teint liquide et matifiant que vous disposerez en petites touches sur votre visage. Vous n’avez pas besoin d’en appliquer partout, seulement sur les zones qui ont besoin d’être corrigées. Pour que le fond de teint soit réparti de façon uniforme et naturel, vous pouvez vous aider d’un pinceau. L’objectif est d’obtenir le résultat le plus naturel possible.

Pour terminer, il est essentiel de fixer votre maquillage avec une poudre transparente. Vous devrez l’appliquer sur toute votre zone T mais aussi sur votre mâchoire. Cette étape est essentielle pour afficher un teint à la fois matifié mais également frais et lumineux tout la journée.

Il est inutile d’appliquer du blush ou du bronzer pour adopter la tendance du cloud skin. Il faut rester le plus naturel possible.