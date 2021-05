Lorsque l’on parle de mode, nous avons tendance à penser, qu’il ne s’agit que d’une affaire de vêtements. Cependant, la mode ne s’arrête pas à votre look vestimentaire, bien au contraire !

Pour être tendance de A à Z, il est essentiel de penser à prendre soin de notre belle chevelure. Que ce soit en matière de couleurs ou de coupes, nos cheveux, ont, eux aussi, droit à être tendance.

Nous vous proposons un balayage des coupes de cheveux pour femme à la mode en 2021, qui vous aiderons à sublimer votre look.

Avoir des cheveux à la mode en 2021

Quelles couleurs de cheveux pour 2021 ?

La couleur de cheveux est loin d’être un détail. C’est ce qui rend notre chevelure lumineuse, profonde ou encore éclatante. Pour satisfaire un maximum de femmes, les teintes sont multiples et il est parfois difficile de s’y retrouver.

Nous avons sélectionné pour vous, les meilleures couleurs à adopter en 2021 !

Pour cet été, opter pour le Bronzing Hair est tout indiqué. Il aura pour effet, d’apporter de la luminosité à vos cheveux, en colorant seulement quelques mèches judicieusement placées. Cette tendance est accessible aux blondes comme aux brunes pour ravir le maximum de femmes.

L’autre tendance en terme de couleur pour 2021, est sans nul doute, le balayage inversé. Il consiste à rendre vos racines plus claires que vos pointes. Il est surtout adopté par des femmes blondes ou ayant des cheveux clairs (tel que le châtain clair ou le blond vénitien).

Ces deux méthodes de coloration sont donc les deux tendances principales de cette année 2021. Bien évidemment, la mode ne s’arrête pas à la technique de coloration ! La couleur elle-même est une décision importante pour avoir un look à la pointe de la mode.

Ainsi, nous retrouvons les couleurs naturelles et chaudes telles que le roux flamboyant, le blond cacao ou encore le brun moka. Ainsi, vous pouvez oser tout un panel de couleur pour cette année.

Les coupes de cheveux tendances pour 2021

En ce qui concerne les coupes de cheveux, la mode s’adapte à toutes les longueurs. Pour les coupes de cheveux mi-long, « l’elongated bob » promet de faire un carton. Il permet aux femmes de garder une certaine longueur de cheveux, tout en adoptant la tendance du carré lisse ou wavy. Cette coupe se mariera à la perfection avec une frange, qui fait son grand come-back cette année.

La coupe shag sera, elle aussi, à l’honneur : son air coiffé/décoiffé apportera une touche rebelle à votre look et soulignera la force de votre caractère.

La coupe « modern perm » mettra les cheveux bouclés sur le devant de la scène. Il suffira, pour celles qui possèdent déjà des boucles, de donner de la texture à vos cheveux. Pour les autres, il faudra faire appel aux intemporels bigoudis et à votre brosse à cheveux.

Pour les cheveux longs, cette année, il faudra voir grand ! Les cheveux de longueur XXL sont les plus tendances. Ajoutez-y une frange assez longue et balayée sur le côté pour que votre look soit irréprochable.

Enfin, les coiffures à la mode pour 2021 seront : le « Mermaid Hair« , qui donne aux cheveux un aspect très ondulé; la « bubble ponytail« , réalisée à l’aide de plusieurs élastiques, disposés à différents endroits sur une queue de cheval classique; ou encore le brushing vers l’extérieur.

À présent, vous n’avez plus qu’à adopter la tendance 2021 qui vous plaît le plus afin d’attirer tous les regards par votre nouveau look ravageur.