Découvrez vite le meilleur actif anti-âge de l’été 2021. Si nous avons toutes des petites rides qui apparaissent au fil des années, ce n’est pas pour autant que nous souhaitons les conserver.

Votre trousse comporte certainement de nombreux produits de soin anti-âge. Cependant, il se peut que cela ne suffise pas et que les rides persistent. Mais alors, comment faire pour s’en débarrasser sans devoir passer par des injections ?

Découvrez le meilleur actif anti-âge de l’été 2021

Des experts viennent de découvrir l’argireline, un ingrédient aussi puissant que le botox.

Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur l’actif anti-âge de l’été.

Qu’est-ce que l’argireline exactement ?

Cet actif, aussi appelé acétyl hexapeptide, est un puissant ingrédient cosmétique qui fait partie du groupe des peptides. Ces derniers sont des acides aminés qui favorisent la production d’élastine et de collagène.

Cet actif anti-âge de l’été appartient à la même famille que le botox, utilisé depuis des années déjà pour lutter contre le vieillissement de la peau.

L’argireline va donc permettre de lutter contre les signes de l’âge, en particulier au niveau front et autour des yeux.

Elle va agir sur les mouvements des muscles et les diminuer, diminuant dans le même temps les rides.

Les dermatologues et les experts de la beauté sont unanimes quant à l’efficacité de cet ingrédient. Ils pensent même qu’il pourrait bientôt faire de l’ombre au botox.

Pour profiter de cet actif cet été et arborer une peau lisse avec votre maillot de bain tendance, choisissez une crème ou un sérum concentré en argireline. Cet ingrédient est encore peu connu sur le marché, soyez donc attentif à la composition des produits que vous choisirez.

Quels sont les bienfaits de cet actif anti-âge de l’été ?

Cet ingrédient possède de puissantes propriétés lissantes qui vont repulper votre peau. Il va avoir un effet incroyable au niveau des rides d’expressions, aux coins des yeux par exemple.

Il va également stimuler la synthèse de collagène pour vous faire profiter d’une peau parfaitement lisse et hydratée.

Ce peptide va agir plus particulièrement au niveau musculaire, entre le muscle et le nerf. Le muscle aura alors tendance à moins se contracter. Or, ce sont les contractions musculaires répétées qui sont responsables de l’apparition des rides sur votre visage.

L’argireline vous garantit donc une peau plus lisse mais aussi rebondie et nourrie en profondeur. Avec ce nouvel actif anti-âge de l’été vous n’aurez même plus besoin d’ajouter de filtres sur vos photos Instagram. Vous aurez une peau parfaite naturellement.