Voici les bons gestes pour hydrater les cheveux bouclés. Afficher de jolies boucles disciplinées est tout un art.

En effet, les cheveux bouclés ou frisés ont un caractère fragile et se déshydratent en coup de vent.

Voilà pourquoi, il est crucial de prendre soins de ses cheveux, en particuliers pour nourrir et sublimer les boucles.

Si vous avez du mal à dompter vos cheveux et que vous n’arrivez jamais à bien dessiner de belles boucles, brillantes et en meilleure santé, sachez que vous n’avez pas encore choisi les bonnes techniques pour les entretenir naturellement.

3 astuces pour hydrater les cheveux bouclés

Lait de coco : excellent pour hydrater les cheveux bouclés

Le lait de coco est un ingrédient efficace parmi les cosmétiques naturels. C’est un hydratant, nourrissant et détoxifiant pour cheveux. Les cheveux bouclés l’apprécieront spécialement, car il pénètre les fibres capillaires pour dresser de jolies boucles, disciplinées et fortifiées.

En l’appliquant de manière quotidienne, les vitamines et nutriments contenus dans le lait de coco revitaliseront vos cheveux en peu de temps. Les boucles deviendront plus douces et bien nourries, donc en bonne santé. Du coup, vous n’avez aucun risque d’abîmer les cheveux frisés ou bouclés avec cette astuce naturelle.

Toutefois, en raison de la particularité grasse du lait de coco, il faut tout de même modérer l’usage. Au moindre excès de dosage, vos boucles perdent du volume en s’alourdissant.

Huiles essentielles pour hydrater les cheveux bouclés

Pour hydrater les cheveux frisés, rien de mieux que les huiles essentielles. L’huile d’argan est parmi les plus connues dans les cosmétiques. Elle est très utilisée en raison de ses bienfaits hydratants, adoucissants et régénérateurs. Ceux qui en font un ingrédient de choix pour nourrir les cheveux et dessiner de belles boucles disciplinées.

Limitez au maximum les traitements chimiques en faveur des traitements naturels pour rendre vos cheveux frisés soyeux, doux, brillants et bien volumineux. À la fin de votre soin, vos cheveux dégagent de belles senteurs orientales.

Sachez également que les propriétés hydratantes de l’huile d’églantier, de lavande ou encore de vanille ont autant de résultats sur les cheveux bouclés ou frisés.

Bonnet pour embellir vos boucles

Comment protéger les boucles pendant la nuit, et éviter de vous retrouver avec des nœuds entortillés au réveil ? Une très bonne question, et particulièrement si vous êtes pressée d’aller au travail le matin.

Il suffit toutefois de prendre un bon rituel avant de vous coucher pour éviter de repasser au lavage de vos cheveux bouclés. Avant de dormir, démêlez vos cheveux aux doigts ou avec un peigne à dents larges (l’idéal pour les cheveux bouclés ou frisés pour éviter qu’ils se cassent).

Réalisez par la suite des tresses ou un chignon, ce qui procure plus de confort pour vous. Finalement, couvrez vos cheveux d’un bonnet en plastique ou d’un foulard. Cela permet d’empêcher tout contact avec les taies d’oreiller qui assèchent vos cheveux pendant la nuit.

Ainsi, en les recouvrant, vous protégerez vos boucles qui restent bien hydratées dans le bonnet la nuit et resplendissantes le lendemain.