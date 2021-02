Découvrez nos conseils pour votre épilation des sourcils afin d’atteindre la perfection.

Savez-vous quel rôle joue les sourcils, ces deux petites lignes de poils qui entourent vos yeux ? Leur rôle principal en est un de protection des yeux. Ils les défendent contre de potentiels agresseurs.

Epilation des sourcils : Mode d’emploi pour atteindre la perfection

Telles des gouttières, ils permettent de changer la trajectoire de certains fluides, comme la sueur et la pluie, vers l’extérieur du visage, afin d’éviter qu’ils n’atteignent les pupilles.

Au-delà de leur rôle de protection

Les femmes en général mettent beaucoup d’énergie à rehausser la beauté de leurs yeux, de leur bouche ou de leur teint et ont tendance à délaisser leurs sourcils qui font pourtant partie intégrante de leur visage.

Plus que leur fonction pratique, les sourcils valorisent vos traits et votre ossature. Ils sont aussi le reflet de votre personnalité. Haussement, froncement, frétillement, ils dévoilent vos pensées et vos émotions… pour peu qu’on sache déchiffrer leur langage.

Les différentes méthodes d’épilation des sourcils

L’épilation des sourcils est une opération délicate parce que la peau de ces zones est particulièrement fine.

Nous vous présentons les trois méthodes les plus courantes d’épilation des sourcils.

Epilation des sourcils au fil

C’est la méthode la moins douloureuse. Cette technique d’épilation consiste, comme son nom l’indique, à arracher les poils à l’aide d’un long fil fin.

Epilation des sourcils à la pince à épiler

Pour dire adieu temporairement aux poils, la pince à épiler est un outil très efficace. Il faut veiller à la désinfecter au préalable et à l’utiliser sur une peau parfaitement propre. On procède aux retouches tous les deux jours environ.

Epilation des sourcils à la cire

Cette technique est la plus douloureuse de toutes mais aussi la plus efficace et durable. Vous pouvez pour ce faire utiliser au choix de la cire froide (avec des petites bandelettes) ou de de la cire chaude (on applique le produit chaud sur la zone à épiler à l’aide d’un bâtonnet).

L’épilation au rasoir n’est pas recommandée, car les surfaces à raser sont trop petites pour utiliser un rasoir jetable.

Épilation des sourcils : mode d’emploi

Une épilation des sourcils réussie nécessite de la méthode et de la précision.

Veillez d’abord à désinfecter la pince et la zone à épiler. Placez ensuite un fin bâton sur les trois repères suivants et les marquer à l’aide d’un crayon khôl : au début du sourcil (angle interne de l’œil), de la narine à l’iris de l’œil ainsi qu’à la fin du sourcil (de la narine à l’angle externe de l’œil).

Dessinez ensuite la forme souhaitée à l’aide d’un crayon khôl en respectant le tracé des trois repères.

Puis, sous les sourcils, épilez tout ce qui est en dehors de la ligne et au-dessus, n’épilez que les poils épais.

Pour finir, désinfectez les zones épilées et supprimez les traits de crayon khôl avec un démaquillant.

L’épilation des sourcils selon la forme de votre visage

Votre visage est rond ? Pour lui donner un aspect un peu plus allongé, jouez avec la verticalité. Tracez un arc haut, un sourcil anguleux, qui, tout comme un accent circonflexe, monte et descend, mais sans exagération.

Il est plutôt allongé ? Pour renverser l’effet de longueur, privilégiez un sourcil plat et horizontal. Tracez l’arc assez bas en évitant une épilation trop importante entre les yeux.

Si vous êtes la chanceuse qui avez un visage ovale, vous pouvez dessiner vos sourcils de la manière qui vous plaît. Mais comme pour le visage allongé, le sourcil plat et horizontal est l’idéal.

Si votre visage est carré, vous auriez tout intérêt à vous dessiner des sourcils épais pour créer un équilibre ou arrondis pour en adoucir l’aspect.

Enfin, si votre visage est de forme triangulaire, épilez vos sourcils pour faire en sorte qu’ils soient arrondis, avec un arc plus ou moins haut.