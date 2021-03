Que serait le maquillage sans le rouge à lèvres ? Pas grand chose. Depuis toujours le rouge à lèvres est un synonyme de féminité.

Vous avez sûrement piqué le rouge à lèvres de votre maman dès votre plus jeune âge pour faire la grande.

Les années passent et il est maintenant temps de bien choisir votre propre rouge à lèvres.

Voici nos astuces pour bien choisir son rouge à lèvres

Rouge à lèvres mat ou brillant ?

Tout d’abord, vous allez devoir choisir entre un rouge à lèvres mat ou brillant. Vous avez sûrement dû passer de longues minutes à vous demander lequel serait le plus approprié à votre visage, votre morphologie, votre personnalité, etc.

Voici quelques petites indications qui ne manqueront pas de vous aider le jour de votre achat.

Rouge à lèvres brillant pour des lèvres fines

Si vous avez les lèvres plutôt fines, nous vous déconseillons d’opter pour un rouge à lèvres mat, cela va non seulement durcir vos traits, mais également ternir votre visage. Le mat est uniquement destiné aux lèvres charnues ou bombées.

Ainsi, si vous n’avez pas ce type de lèvres, optez alors pour un rouge à lèvres brillant.

Et par rapport à ma chevelure ou ma couleur de peau ?

On peut aussi se demander si certaines couleurs de rouge à lèvres ne sont pas plus appropriées pour les blondes et d’autres pour les brunes par exemple.

Sachez qu’aujourd’hui il est très difficile de répondre à cette question, car la majeure partie des femmes sont soit des fausses blondes ou des fausses brunes.

On a donc du mal à se baser sur une véritable couleur de cheveux pour choisir son rouge à lèvres.

Quelles couleurs de rouge à lèvres pour les vraies blondes ?

Cependant, si vous êtes un vraie blonde, nous vous recommandons d’opter pour un rouge à lèvres plutôt pêche, cerise ou abricot.

Quelles couleurs de rouge à lèvres pour les peaux mates ?

Si vous avez la peau mate, vous pouvez oser plus de couleurs comme le rouge foncé ou encore le framboise.

Sachez qu’à l’heure actuelle le rouge à lèvres est considéré comme un véritable accessoire de mode que l’on va accorder avec la couleur des vêtements plutôt qu’avec une couleur de cheveux.

Quelles couleurs de rouge en fonction de l’âge ?

Le rouge à lèvres n’a aucun rapport avec l’âge de la femme. En effet, il est totalement possible de porter le même rouge à lèvres à 20 ans ou à 70 ans.

Cependant, il est tout de même déconseillé pour les femmes de plus de 50 ans d’opter pour un rouge nude. En effet, à partir de cet âge-là, la bouche perd sa couleur naturelle et il est donc plus intéressant d’opter pour des couleurs plus vives.