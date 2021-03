Pour le Make-Up, il y a des choses à faire et d’autres à éviter à tout prix. Voici 9 erreurs qu’il faut absolument connaître.

Ainsi, on peut les contourner plus facilement !

Voici 9 conseils Make-Up à connaître

Choisir le mauvais fond de teint

Comme un bon maquillage commence par le teint, entrons dans le vif du sujet avec le fond de teint. Trop foncé, il donne l’air d’avoir passé trop de temps sous les UV. Trop clair, on ressemble à un zombie ou on obtient un effet plâtre.

Utiliser un anti-cernes trop clair (ou trop foncé)

Choisir un anticernes trop foncé a l’effet inverse de celui escompté et renforce les cernes. Étrangement, un anti-cernes trop clair fait aussi ressortir les cernes. Pour ne pas se tromper, on n’hésite pas à demander conseil à des professionnels du maquillage.

Appliquer trop de poudre

Après le fond de teint et l’anticernes, bien sûr qu’il faut appliquer un peu de poudre pour matifier l’ensemble. On a bien dit UN PEU. On se limite à la zone T. Sans quoi, le visage s’apparente à une sculpture de plâtre.

Mettre trop de blush

Idem pour le blush, on n’en abuse pas ! Avoir les joues rosées permet d’avoir bonne mine. Mais avoir les joues rouges donne l’air malade. Là encore, on choisit la bonne teinte et on fait dans la légèreté pour ne pas ressembler à un clown.

Se prendre pour un peintre

Puisque l’on aborde le sujet de la couleur, par pitié, un visage n’est pas une palette de peintre. On ne marie pas un fard coloré à un liner flashy. Ce genre d’excentricité ne rend bien que sur les photos de mode. On préfère des couleurs nude, naturelles. La clé de l’élégance est la sobriété.

Du smoky à l’oeil au beurre noir

Le smoky est sensuel, envoûtant… seulement s’il est bien réalisé. Si l’on en abuse, au mieux on est confondu avec un membre de la famille Adams; au pire on laisse penser qu’on a des yeux au beurre noir. Si vous débutez, un conseil pour obtenir un joli smoky : insistez sur la base des paupières supérieures et inférieures, puis estompez au maximum.

Mettre trop de mascara

Trop de mascara et c’est l’effet carton assuré. Au lieu d’un regard de biche, on n’a plus que des paquets agglomérés entre eux. On sépare bien les cils en appliquant son mascara. Si nécessaire on achète une petite brosse pour peigner les cils entre les couches de mascara.

Mal utiliser le contour des lèvres

On n’utilise jamais un contour des lèvres seul. Et on ne choisit pas non plus un crayon plus foncé que le rouge à lèvres. Le but du contour des lèvres est de dessiner proprement la bouche. On ne redessine pas ses lèvres avec son contour. Il est important donc de bien choisir son rouge à lèvres.

La bouche ou les yeux

Dans la vie, on ne peut pas tout avoir, il faut choisir. Question maquillage, c’est pareil. On ne peut pas tout accentuer. Il faut opter soit pour les yeux, soit pour la bouche. Le pire étant un smoky bien noir associé à une bouche ultra-rouge.

Ce sont des conseils de beauté qui peuvent paraître simple, mais qui sont la base que toutes mes femmes devraient connaître et maîtriser