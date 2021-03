De nos jours, les tatouages sont de plus en plus prisés, quel que soit l’âge, le sexe ou bien le milieu culturel, mais on pourrait avoir envie de les camoufler par moment.

Véritable effet de mode ou passion pour l’encre, le tatouage sur l’avant-bras, la jambe ou le dos, est devenu un acte courant, au vu des nombreux shops s’ouvrant chaque jour en France.

Couleur ou black and grey, réaliste ou de style old school, le tatouage permet de mettre en valeur sa personnalité, son caractère ou bien ses passions. Les tattoos existent pour décorer, sublimer la peau.

Mode d’emploi pour camoufler un tatouage

Cependant, dans diverses circonstances, les tatouages peuvent poser des problèmes à ceux qui les portent, face à leur environnement, leur travail.

Découvrons ensemble les différentes possibilités offertes aux tatoués pour dissimuler un tattoo.

Le tatouage peut être gênant socialement

Vous êtes un cadre tatoué et devez passer un entretien de recrutement ? Vous êtes professeur des écoles tatoué et n’avez pas envie de déranger les parents d’élèves avec vos tatouages visibles ?

Savez-vous qu’il existe des méthodes simples et efficaces pour camoufler vos tatouages exposés socialement ? La solution se situe ainsi dans le fond de teint !

Camoufler un tatouage via le fond de teint

Tout d’abord, vous devez choisir la nuance de votre fond de teint en fonction de la couleur de votre peau. De ce fait, si vous avez une peau claire, la teinte « nude » vous ira certainement.

A contrario, si votre peau est plus foncée, une teinte « beige foncé » sera plus appropriée. Essayez de ne pas exposer trop longtemps le tattoo au soleil afin de ne pas faire fondre la crème !

Préparer la peau en la nettoyant

Soyez certain que votre tattoo est cicatrisé avant de poser cette crème

Choisir une éponge de qualité pour étaler et tamponner le fond de teint

Étaler de manière uniforme le produit de beauté

Votre tatouage sera caché ! La teinte de l’épiderme uniformisée !

Un fond de teint dédié au cover de tattoo

De nos jours, différentes marques de cosmétiques se sont mises à proposer sur le marché un fond de teint dédié au cover, plus épais et résistant.

Réaliser un cover de tatouage

Vous craignez que votre premier tatouage ou votre tatouage sur l’avant bras ne vous empêche d’être recruté sur le poste de vos rêves ?

Vous avez un tatouage mal réalisé ou qui ne convient pas à votre conjoint actuel, à votre travail ? Pourquoi ne pas faire appel au cover ?

Si vous avez envie de cacher les initiales de votre ex, par exemple, voici une bonne raison de se faire tatouer une deuxième fois ! Un tatoueur prendra soin de vous proposer un dessin suffisamment grand afin de ne plus voir le tattoo initial !

Un recover est un motif qui est 2 à 3 fois plus grand que le dessin initial, le saviez-vous ? Vous pourrez ainsi dire adieu à ce tatouage minimaliste qui vous ennuyait !

Enlever définitivement un tatouage au laser

Le laser est une technique de dé-tatouage douloureuse et coûteuse. Ce traitement long, réalisé dans des centres spécialisés ou chez certains dermatologues, permet d’effacer peu à peu le tatouage, et donc les pigments insérés dans la profondeur du derme.

Les tatouages en noir et gris sont plus simples à enlever que les polychromes, dotés de différentes couleurs.