Voici nos 6 astuces beauté grâce au citron. Non content d’être un des fruits que l’on consomme le plus, le citron entre également dans la composition de nombreux remèdes, car il est riche de molécules qui servent à améliorer la santé et à prévenir les infections.

De même, grâce à sa composition riche en acide citrique ou en antioxydants, le citron peut améliorer la santé de la peau, des cheveux et des ongles. Ainsi, il a des pouvoirs importants pour aider les femmes à être plus belles.

Voici 6 astuces beauté grâce au citron

Un masque qui éliminera les impuretés de la peau :

Les propriétés astringentes du citron lui donne le pouvoir de nettoyer en profondeur la peau du visage et d’en éliminer les points noirs et autres impuretés. Pour ce faire, mélangez deux cuillères de jus de citron avec un blanc d’oeuf.

Avant d’appliquer ce masque sur la peau, il faut veiller à bien enlever toutes les traces de maquillage. Répartissez ensuite le masque sur la peau en une couche uniforme. Il faut attendre que le masque soit bien sec avant de rincer abondamment le visage à l’eau tiède.

Une lotion pour combattre les taches de la peau :

La pollution alliée à une trop longue exposition au soleil accélère le vieillissement de la peau, notamment des mains, en provoquant l’apparition de tâches plus sombres et disgracieuses. L’utilisation du citron peut aider à faire disparaître ces tâches.

Son action blanchissante et antioxydante va agir de façon très concrète. Il vous suffit de couper un citron en deux et de frotter l’agrume sur les tâches que l’on veut faire disparaître pendant 10 minutes. Veillez surtout à ne pas vous exposer au soleil pendant ce temps.

Une fois passé les dix minutes, rincez vous longuement les mains à l’eau tiède.

Ce traitement doit être reproduit trois fois par jour.

Un tonique pour les peaux grasses :

Le citron permet de réguler le pH de la peau et élimine ainsi l’excès de graisse qui provoque points noirs et acné. Mouillez un morceau de coton dans du jus de citron et appliquez-le sur les zones du visage plus graisseuses. Ce traitement doit être réalisé tous les soirs.

Un traitement contre les pellicules :

C’est le plus souvent un excès de graisse ou, au contraire, trop de sécheresse qui provoque l’apparition des pellicules. Le citron offre une solution naturelle et très efficace pour lutter contre les pellicule et améliorer la santé du cuir chevelu.

Après avoir extrait le jus d’un ou de deux citrons, appliquez le liquide sur le cuir chevelu tout en effectuant un massage pour qu’il pénètre bien.

Il faut laisser agir pendant un petit quart d’heure avant de rincer les cheveux et la peau du crâne.

Un tonique pour des cheveux brillants :

Le citron a des propriétés astringentes qui vont aider votre chevelure a devenir plus douce, brillante et non grasse. Il agit comme un tonique qui va permettre de rééquilibrer le pH de vos cheveux.

Il vous suffit d’utiliser le jus de deux citrons dilué dans de l’eau dans un atomiseur pour pouvoir en asperger vos cheveux et votre cuir chevelu. Rincez ensuite vos cheveux.

Un traitement pour renforcer des ongles :

L’utilisation régulière du citron sur les ongles permet de les fortifier et les rendre plus brillants. Il suffit de mélanger trois cuillères de jus de citron avec six cuillères d’huile d’olive.

Une fois la mixture prête, il faut plonger les ongles dedans pendant dix minutes.

Brossez ensuite les ongles et rincez les à l’eau tiède avant d’appliquer une crème hydratante.