Découvrez toutes nos astuces pour bien appliquer son autobronzant. Si vous rêvez déjà d’une peau hâlée sans avoir besoin de patienter jusqu’à vos prochaines vacances, c’est possible.

L’autobronzant sera votre allié idéal pour afficher un teint de rêve, peu importe les conditions météorologiques extérieures. Cependant, ce produit peut être difficile à appliquer quand on n’a pas l’habitude et l’on peut vite se retrouver avec des traces inesthétiques.

Pour éviter que cela vous arrive, suivez tous nos conseils ci-dessous pour bien appliquer son autobronzant, sans aucune démarcation.

Préparer sa peau pour bien appliquer son autobronzant

Si vous souhaitez afficher une peau bronzée qui mettra en valeur votre maillot de bain ou votre robe longue tendance pour cet été 2021, l’autobronzant est une bonne solution.

Avant de vous lancer dans l’application de votre autobronzant, il est important de bien préparer votre peau au préalable. Il n’est pas question d’appliquer le produit sans avoir effectuer quelques gestes essentiels sur votre peau.

Ainsi, la veille du jour où vous souhaitez appliquer votre autobronzant, vous devrez commencer par épiler rigoureusement votre peau.

Avant l’épilation, il est également recommandé de procéder à un gommage de l’ensemble de votre corps mais aussi de votre visage.

Vous veillerez, bien entendu, à choisir des produits de gommage différents pour le corps et le visage. Pour terminer, il vous faudra hydrater tout votre corps, y compris votre visage.

Ces étapes de préparation sont indispensables pour bien appliquer son autobronzant. En effet, elles vous permettront de vous débarrasser des cellules mortes et des poils qui pourront empêcher le produit de pénétrer la peau.

L’application de l’autobronzant

L’application du produit va être quelque peu différente selon les zones sur lesquelles vous allez agir.

Appliquer son autobronzant sur le visage

En ce qui concerne le visage, vous devrez commencer par appliquer votre autobronzant sur le front, le nez puis le menton. Ensuite, il vous faudra étaler le produit de l’intérieur vers l’extérieur de votre visage.

Vous devrez veiller à ne pas oublier les tempes et le décolleté. Pour une application uniforme, il est conseillé d’utiliser plutôt un formule spray sur le visage qui sèchera plus vite et n’assèchera pas votre peau.

Et sur le corps

Pour le corps, vous pouvez commencer par les jambes ou les bras, comme vous le souhaitez. Vous devrez réaliser de petits mouvements circulaires allant de bas en haut, sauf sur les mains et les pieds. Faites attention à bien appliquer l’autobronzant derrière vos jambes ainsi qu’au niveau des coudes et des genoux.

Pour vos mains et vos pieds, il est primordial ne pas utiliser de produit supplémentaire mais de vous servir de l’excédant de produit présent sur vos bras ou vos jambes.

Une fois que vous avez terminé et que vous avez bien appliquer le produit sur l’ensemble de votre corps, laissez-le sécher le temps indiqué sur l’emballage. Une fois ce temps écoulé, veillez à bien rincer pour éviter les démarcations et retirer le produit superflu.

L’autobronzant ne vous dispense pas d’une protection solaire adaptée à votre peau. Pour le visage, vous pouvez porter un joli chapeau tendance pour protéger votre peau des UV.