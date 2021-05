Découvrez toutes nos astuces pour faire pousser ses cheveux et arborer une chevelure de sirène cet été. Comme vous l’avez certainement remarqué, les cheveux sont plutôt lents à pousser. En effet, ils poussent, en moyenne, d’1,5 centimètres par mois.

Chez les plus chanceuses d’entre nous, cela peut aller jusqu’à 3 centimètres. Une attente qui peut sembler très longue quand on rêve d’une longue chevelure.

Heureusement, il existe plusieurs astuces pour faire pousser ses cheveux plus rapidement. Découvrez ci-dessous comment favoriser la pousse de vos cheveux avec des gestes simples.

Nos astuces pour faire pousser ses cheveux

Faire pousser ses cheveux grâce aux gommages

Vous connaissez sûrement déjà les gommages pour le corps et le visage. Mais, il existe également des gommages spécialement conçus pour le cuir chevelu.

En réalisant un gommage une fois par semaine, vos cheveux pousseront plus vite. Ainsi, ce produit va permettre de retirer, en profondeur, toutes les impuretés de votre cuir chevelu. Mais il va aussi stimuler la circulation au niveau de votre crâne et favoriser la pousse de vos cheveux.

Il vous suffira de masser votre crâne sur cheveux mouillés puis de réaliser votre shampoing habituel.

Vous obtiendrez alors une longue chevelure que vous pourrez mettre en valeur grâce aux coiffures tendances de l’été.

Le gingembre pour favoriser la pousse des cheveux

Le gingembre, plus précisément son jus, est très efficace pour faire pousses ses cheveux. Ce dernier va favoriser l’afflux de sang au niveau du bulbe du cheveu qui sera alors plus fort et poussera plus rapidement.

Pour cela, il vous suffit de récupérer le jus d’un morceau de gingembre et de l’appliquer directement sur votre crâne. Vous pouvez également trouver du jus de gingembre en magasin bio.

Laissez agir la préparation environ une heure avant de faire votre shampoing. Vous pouvez réaliser cette recette une à deux fois par semaine pendant trois semaines pour obtenir des résultats.

Opter pour une taie d’oreiller en soie

Pour faire pousser ses cheveux plus vite, il est essentiel d’en prendre soin. Ainsi, en utilisant une taie d’oreiller en soie à la place de votre taie habituelle, vous préserverez vos cheveux.

En effet, la soie va permettre d’éviter d’abimer vos cheveux, de les rendre brillants et surtout de les empêcher de s’emmêler durant la nuit.

Avec son toucher très doux, la soie va protéger vos cheveux de la casse et les garder en bonne santé. De cette manière, ils pousseront plus rapidement et seront en meilleure forme.