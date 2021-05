Pour bien entretenir ses cheveux bouclés, frisés ou crépus, avoir une chevelure de rêve va vous demander de la patience et de l’énergie.

Pourtant, en suivant quelques précieux conseils, vous allez enfin avoir des boucles dessinées et hydratées.

5 astuces pour entretenir ses cheveux bouclés

Le lavage

Faites attention à la composition des shampoings que vous allez mettre sur votre tête. Ceux-ci doivent être sans sulfates et sans parabènes. Privilégiez les produits biologiques.

Espacez un maximum les shampoings. Même si votre shampoing est hydratant, un lavage est obligatoirement agressif pour le cuir chevelu. De plus, plus vous lavez vos cheveux, plus ils vont graisser vite.

Une fois par semaine devrait largement faire l’affaire. Si votre cuir chevelu a tendance à graisser rapidement, savonnez-vous uniquement les racines et mettez de l’après-shampoing sur vos longueurs.

Vous pouvez éventuellement finir votre douche par un jet d’eau froide et un filet de vinaigre ce qui va donner de la lumière à votre chevelure.

Ne négligez pas l’après-shampoing, il est indispensable. Il va permettre de vous aider à démêler vos cheveux, éliminer les résidus de shampoing et les nourrir un peu plus.

Les soins pour entretenir ses cheveux bouclés

Pour garder de beaux cheveux et des boucles souples, vous ne devez pas lésiner sur les soins. Déjà, il est primordial de faire un masque nourrissant au moins une fois par semaine. Vous pouvez le compléter par un bain d’huile naturelle scrupuleusement choisie. Laissez-le poser toute la nuit et rincez le lendemain. Vous aurez des cheveux bouclés hydratés, brillants, doux et incroyablement souples.

Chaque matin, mouillez légèrement votre chevelure avec de l’eau pour les hydrater. Appliquez ensuite un soin ou une crème sans rinçage pour protéger vos cheveux toute la journée. Attention cependant, ne superposez pas les couches de soins, cela va alourdir vos boucles et l’effet peut devenir néfaste.

Le brossage des cheveux bouclés

Le brossage est souvent l’étape redoutée de toutes les personnes aux cheveux bouclés. Il peut s’avérer douloureux si vous n’avez pas la bonne méthode.

Ne brossez jamais vos cheveux lorsqu’ils sont secs. Ils doivent être un minimum humide pour faciliter le démêlage. De plus, choisissez une brosse à cheveux avec des poils de sanglier ou un peigne à dents larges pour limiter la casse et l’arrachage de cheveux. L’idéal reste de commencer par démêler les pointes puis remonter lentement sur les longueurs.

Choisissez bien la coiffure

Attachez vos cheveux le plus souvent possible. Un bun, des tresses ou une queue de cheval vont vous permettre de protéger vos boucles et d’empêcher qu’ils ne forment des nœuds impossibles à enlever.

Pareillement, n’allez jamais vous coucher les cheveux détachés. Si cela est possible, privilégiez des draps et une taie d’oreiller en soie. Inconsciemment, la nuit, vos cheveux vont frotter contre l’oreiller et à force, la fibre capillaire peut s’abîmer, causer des frisottis et de la casse.

Préférez laisser vos cheveux sécher à l’air libre. La chaleur du sèche-cheveux ou du fer à lisser va dessécher vos boucles, provoquer de la casse et favoriser les fourches. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en empêcher, appliquez toujours un soin thermo-protecteur.