Découvrez vite comment se protéger du soleil en intégrant un ingrédient insoupçonné dans votre alimentation. Le soleil est de retour et avec lui les coups de soleil.

En effet, nous avons toutes, au moins une fois, souffert d’un coup de soleil. En plus d’êtres inesthétiques, ils peuvent également être douloureux et dangereux pour la peau. C’est pourquoi, il est indispensable de bien protéger sa peau du soleil.

Pourtant, il existe un aliment qui permettrait de prévenir notre peau des méfaits du soleil. Mais alors lequel est-ce ? Et surtout comment l’intégrer dans son alimentation ?

Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur cet aliment mystère.

Découvrez l’aliment pour se protéger du soleil

L’amande pour se protéger du soleil

Et si consommer des amandes permettait de se protéger du soleil ? C’est en tout cas ce que suggère une récente étude californienne. Ainsi, cette dernière à montrer que la consommation d’amandes rendait notre épiderme plus résistant aux rayons UVB, qui sont la principale cause de coups de soleil.

L’étude a été réalisée sur une trentaine de femmes qui ne bronzent pas facilement et ont tendance à brûler au soleil. Après avoir consommé chaque jour des amandes pendant trois mois, leur résistance au soleil a augmenté de manière significative.

Celles-ci pouvaient rester au soleil plus longtemps sans avoir de rougeurs ni de coups de soleil.

Si l’amande n’est, bien entendu, pas un ingrédient miracle, cela peut être une bonne idée de l’intégrer à votre alimentation avant vos prochaines vacances. Quelques semaines avant de vous exposer au soleil, essayez de consommer quotidiennement des amandes et vous verrez le résultat sur votre peau.

De plus, c’est un aliment riche en protéines qui est très bon pour la santé.

Consommer des amandes ne suffit pas pour se protéger du soleil. Ainsi, il est indispensable, et cela avant toute exposition, d’appliquer une protection solaire adaptée à votre type de peau sur l’ensemble de votre corps.

Même si vous vivez en ville, il est essentiel de protéger votre visage contre les méfaits du soleil. Sans quoi, votre épiderme pourrait vieillir plus rapidement ou encore présenter des tâches peu esthétiques.

Vous pouvez également vous prévenir du soleil avec style, en portant un chapeau tendance.

Sur la plage, évitez les heures les plus chaudes de la journée et sortez plutôt le matin ou après 16 heures. Si vous tenez absolument à être bronzée, misez sur l’autobronzant naturel. Si vous l’appliquez parfaitement, personne ne verra la différence.